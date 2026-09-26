Comme Cédrine Kerbaol, Axelle Dubau-Prévot va quitter l’équipe EF Education-Oatly pour rejoindre la SD Worx-Protime en 2027.

Axelle Dubau-Prévot s’est engagée avec l’équipe SD Worx-Protime jusqu’en 2028. La Française de 30 ans suite sa compatriote Cédrine Kerbaol en quittant EF Education-Oatly pour rejoindre l’équipe néerlandaise. Cette saison, elle s’est distinguée en terminant 10ème Liège-Bastogne-Liège, mais aussi en prennant la médaille de bronze aux Championnats d’Europe de gravel. La demi soeur de Pauline Ferrand-Prévot (elles partagent la même mère) figurait sur les tablettes de l’équipe SD Worx-Protime depuis l’UAE Tour en février.

Axelle Dubau-Prévot :

« Ce n’est qu’en 2026 que je suis passée pleinement professionnelle pour la première fois. Auparavant, je conciliais le cyclisme avec mon métier de nutritionniste. Je savais que j’avais du talent, mais je me suis dit : et si je me lançais vraiment à fond ? Cela a tout changé. J’ai ensuite rejoint l’équipe EF Education-Oatly où, après l’UAE Tour, j’espérais pouvoir participer à des courses comme les Strade Bianche ou Milan-San Remo. Cela ne s’est pas fait. Deux jours avant les classiques ardennaises, j’ai été appelée au pied levé. C’était ma chance. Le courant est tout de suite passé avec Noemi Rüegg et Magdeleine Vallieres Mill. J’ai mis toute ma passion et ma détermination dans ces courses. Quand je me sens bien entourée, j’ai à cœur de donner le meilleur de moi-même pour mes coéquipières.

« Après Liège-Bastogne-Liège, plusieurs équipes m’ont contactée. J’ai tenté ma chance avec le Team SD Worx-Protime. Je suis cette équipe depuis des années. En faire partie aujourd’hui est un rêve. C’est assez surréaliste : il y a dix ans, ma carrière était plus ou moins terminée et, maintenant, alors que j’ai la trentaine, je rejoins soudainement l’une des meilleures équipes cyclistes au monde. Je me consacre entièrement au cyclisme sur route. C’était un choix facile. Ma sœur Pauline est une source d’inspiration. La voir remporter le Tour de France Femmes a été un moment très particulier. En tant que Française, j’aspire à participer au Tour. »