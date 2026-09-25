L’équipe UAE Emirates-XRG de Tadej Pogacar, quintuple vainqueur du Tour de France, a annoncé six prolongations de contrat, dont certaines jusqu’en 2029.

La formation UAE Emirates-XRG a annoncé ce jeudi, dans un communiqué et sur les réseaux sociaux, la prolongation de six de ses coureurs. On apprend ainsi que trois d’entre eux, Ivo Oliveira, Rui Oliveira et Domen Novak, continueront de porter les couleurs de l’équipe jusqu’en 2029.

Julius Johansen et Felix Großschartner ont quant à eux signé pour deux années supplémentaires et resteront ainsi jusqu’en 2028. Vegard Stake Laengen, de son côté, a prolongé son contrat avec UAE Emirates-XRG pour une année supplémentaire.

Felix Großschartner est le seul des six coureurs à avoir participé au dernier Tour de France aux côtés de Tadej Pogacar.

Des prolongations après les départs d’Arrieta et Molano

Il n’y a cependant pas que des prolongations de contrat chez UAE Emirates-XRG, puisque quatre autres coureurs au moins devraient prochainement rejoindre d’autres équipes. Deux départs ont déjà été officialisés : Igor Arrieta rejoint Lidl-Trek, tandis que Juan Sebastian Molano s’engage avec Lotto-Intermarché.

Le français Pavel Sivakov devrait, de son côté, rejoindre Decathlon CMA-CGM, où il retrouverait Paul Seixas. Quant à Rune Herregodts, il se dirigerait vers Movistar, si l’on en croit le média belge Het Laatste Nieuws.