Fem van Empel est de retour. La Néerlandaise intégre, avec effet immédiat, les rangs de la formation FDJ United-Suez.

La formation FDJ United-Suez vient d’annoncer l’arrivée, avec effet immédiat, de Fem van Empel au sein de son effectif. Fin 2025, la Néerlandaise avait choisi de mettre sa carrière en pause afin de afin de se concentrer sur son bien-être mental et de gérer des problèmes physiques. À 24 ans, la triple championne du monde de cyclo-cross sort donc de sa retraite sportive et portera le maillot de la FDJ United-Suez dès cet hiver. « Je suis prête à vivre une nouvelle aventure et très enthousiaste à l’idée de repartir de zéro. Par-dessus tout, j’ai envie de prendre beaucoup de plaisir », déclare Fem van Empel.

FEM✖️IS✖️BACK A warm welcome to our newest Dutch rider, joining the team with immediate effect ! OFFICIAL STATEMENT 🔗 https://t.co/vF4epCqSQ8 pic.twitter.com/anAHjeewTM — FDJ – SUEZ (@FDJ_SUEZ) September 17, 2026

Stephen Delcourt, Manager général de FDJ United-Suez :

« L’arrivée de Fem représente beaucoup pour nous. Nous connaissons tous l’immense championne qu’elle est et tout ce qu’elle a déjà accompli. Mais aujourd’hui, notre priorité est avant tout de l’accompagner afin qu’elle retrouve le plaisir de rouler, le sourire et la liberté de s’exprimer pleinement. Avec Fem, comme avec Anja Grossmann et Kate Courtney, nous renforçons également notre ambition de construire un véritable projet multidisciplinaire, capable d’accueillir de grandes championnes avec leurs propres parcours, leurs personnalités et leurs ambitions. »

« Notre rôle va au-delà de la performance. Nous voulons créer un environnement dans lequel nos athlètes peuvent progresser, se sentir soutenues et s’épanouir, aussi bien sur le vélo qu’en dehors. Plus que tout, nous avons hâte de revoir Fem sourire sur son vélo, prendre du plaisir en compétition et s’épanouir pleinement en tant qu’athlète et en tant que femme. La suite viendra naturellement. »