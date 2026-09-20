Après ses expériences chez Cofidis et le Groupama-FDJ United, Guillaume Martin retrouvera une équipe belge la saison prochaine.

Guillaume Martin courra pour Lotto-Intermarché la saison prochaine. Le Français de 33 ans a signé un contrat d’un an et retrouve ainsi une équipe belge, lui qui a porté le maillot de l’équipe Wanty – Groupe Gobert de 2016 à 2019. Après cinq saisons chez Cofidis et deux ans chez Groupama-FDJ United, Martin apportera une grande expérience au jeune effectif de Lotto-Intermarché, tout en nourrissant lui-même de fortes ambitions. « Je crois toujours avoir les capacités pour viser un top 10 sur un Grand Tour », assure le Parisien.

Welcome home, Guillaume Martin 🙌 The French climber brings wealth of experience to mentor the young talents of Lotto-Intermarché, as well as strong ambitions as recently showed with 11th place in La Vuelta. 🔗 https://t.co/RNadOGRhqK pic.twitter.com/oQsFm3jlqT — Lotto-Intermarché (@LottoIntermarch) September 17, 2026

Guillaume Martin :

« Revenir dans une équipe belge était mon premier choix. Je ne garde que de bons souvenirs de mes quatre années chez Wanty-Groupe Gobert. Le patron, Jean-François Bourlart, et moi nous connaissons depuis cette époque et nous sommes toujours restés en contact. Quand j’ai su que je devais chercher une nouvelle équipe, je l’ai appelé immédiatement. Bien sûr, beaucoup de choses ont changé depuis 2019, mais en même temps, je ne m’aventure pas totalement dans l’inconnu. Je suis très heureux de revenir. Je suis peut-être passé un peu sous les radars ces deux dernières années. Je reste convaincu d’avoir les capacités pour viser un top 10 sur un Grand Tour. Ma onzième place lors de la dernière Vuelta conforte cette conviction. »

« Le Giro d’Italia est le seul Grand Tour où je n’ai pas encore terminé dans le top 10 ; cela reste donc un de mes rêves. Mais bien sûr, le Tour de France occupe aussi mes pensées. Pour tout coureur français – et même pour tout coureur tout court – cela reste une course très particulière. Je crois vraiment au projet de Lotto-Intermarché. À 33 ans, je vais faire remonter un peu la moyenne d’âge de l’équipe la plus jeune du peloton. Mais c’est aussi pour cela que j’aurai un double rôle intéressant. Sur certaines courses, j’aurai l’occasion de jouer ma propre carte, tout en voulant partager mon expérience et agir comme capitaine de route auprès des jeunes talents de l’équipe. Cette combinaison me plaît énormément. »

Jean-François Bourlart, PDG de Lotto-Intermarché :

« Guillaume est évidemment un coureur que nous connaissons très bien. Depuis notre première collaboration, il a acquis une immense expérience au plus haut niveau. Cette expérience est extrêmement précieuse au sein de notre jeune effectif. Pour autant, nous ne le recrutons pas uniquement pour jouer un rôle de mentor. Guillaume a prouvé lors de la dernière Vuelta qu’il est toujours capable de réaliser de très belles performances. Nous voulons lui laisser la liberté de viser de bons résultats pour son propre compte, tout en comptant sur lui pour guider nos jeunes coureurs, aussi bien sur le vélo qu’en dehors. C’est cette combinaison qui fait de lui un renfort très précieux pour notre équipe. »