L’équipe Lidl-Trek a annoncé ce lundi la signature du coureur belge Jordi Meeus pour les saisons 2027 et 2028.

Le vainqueur de l’étape des Champs-Élysées du Tour de France 2023 va ainsi quitter Red Bull-BORA-Hansgrohe, où il évoluait depuis le début de sa carrière professionnelle, il y a six ans. Lidl-Trek compte sur Meeus pour renforcer son secteur du sprint aux côtés de Jonathan Milan ou encore de Mads Pedersen.

« J’ai vraiment hâte de courir sous les couleurs de Lidl-Trek. J’ai toujours admiré cette équipe, surtout quand j’étais enfant et que je regardais les courses. » a déclaré Meeus dans le communiqué annonçant sa signature. « Il y avait toujours de grands noms dans cette équipe : les frères Schleck, Cancellara, Stijn Devolder… Je me souviens quand il est devenu champion de Belgique sous les couleurs de Trek. J’ai vraiment hâte de courir avec ce maillot et de rejoindre l’équipe. J’ai hâte de découvrir un nouvel environnement. »

« Un atout majeur » pour Andy Schleck

« Le placement de Jordi et sa capacité à garder son sang-froid dans le chaos d’un sprint de peloton lui ont permis de se faire un nom au sein du peloton, et nous sommes convaincus que Jordi sera un atout majeur pour notre groupe de sprinteurs et notre équipe des Classiques au cours des deux prochaines années. » a de son côté déclaré Andy Schleck, CEO de Lidl-Trek.

Meeus s’est cette année imposé sur l’Ename Samyn Classic, lors de la dernière étape des 4 Jours de Dunkerque, de la première étape de l’Ethias Tour de Wallonie et de la Bruxelles Cycling Classic.

Le coureur de 27 ans s’est également classé à cinq reprises dans le Top 5 sur la Vuelta, avec notamment une deuxième place lors de la 5e et de la 17e étape.