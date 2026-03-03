Jordi Meeus (Red Bull Bora-Hansgrohe) a remporté, ce mardi, la 58ème édition de l’Ename Samyn Classic. Présent dans un groupe qui a anticipé la bagarre finale, Per Strand Hagenes (Visma | Lease a Bike) s’isole en tête de course à 30 kilomètres de l’arrivée. Le Norvégien réalise un numéro mais il rest repris à 500 mètres de la ligne. Jordi Meeus s’impose au sprint à Dour devant Laurenz Rex (Soudal Quick-Step) et Hugo Hofstetter (NSN Cycling Team). Pour sa première course de la saison, Wout van Aert (Visma | Lease a Bike) a crevé à moins de 10 kilomètres de l’arrivée, l’éliminant du match pour la victoire.

Le classement de l’Ename Samyn Classic 2026
  1. Jordi Meeus
  2. Laurenz Rex
  3. Hugo Hofstetter

Results powered by FirstCycling.com

Crédit : Red Bull Bora-Hansgrohe / Getty Images