Jordi Meeus (Red Bull Bora-Hansgrohe) a remporté, ce mardi, la 58ème édition de l’Ename Samyn Classic. Présent dans un groupe qui a anticipé la bagarre finale, Per Strand Hagenes (Visma | Lease a Bike) s’isole en tête de course à 30 kilomètres de l’arrivée. Le Norvégien réalise un numéro mais il rest repris à 500 mètres de la ligne. Jordi Meeus s’impose au sprint à Dour devant Laurenz Rex (Soudal Quick-Step) et Hugo Hofstetter (NSN Cycling Team). Pour sa première course de la saison, Wout van Aert (Visma | Lease a Bike) a crevé à moins de 10 kilomètres de l’arrivée, l’éliminant du match pour la victoire.

Le classement de l’Ename Samyn Classic 2026

Jordi Meeus Laurenz Rex Hugo Hofstetter

