Laurenz Rex (Intermarché-Wanty) a remporté, ce mardi, la 56ᵉ édition du Samyn. À 30 kilomètres de l’arrivée, alors qu’il était dans les voitures et sur le point de revenir sur le peloton, Arnaud De Lie (Lotto Dstny) part à la faute. Grand favori de la course, le Belge était très énervé après sa chute et a abandonné.

La chute d’Arnaud De Lie :

A qui la faute ? Favori de #LeSamyn, Arnaud De Lie a connu une chute fatale à ses ambitions à 30 kilomètres de l'arrivée… Le meilleur du cyclisme est sur Eurosport avec #LesRP pic.twitter.com/f4yFLHdlPC — Eurosport France (@Eurosport_FR) February 27, 2024

C’est finalement Laurenz Rex qui s’impose au sprint. Le Belge, qui a levé les bras un petit peu tôt, pensait qu’il s’était fait devancer sur la ligne, mais c’est bien lui qui s’impose de justesse devant Antonio Morgado (UAE Team Emirates) et Jenthe Biermans (Arkéa – B&B Hotels). À 24 ans, Rex décroche sa première victoire chez les professionnels.

Drôle d'arrivée sur #LeSamyn : Laurenz Rex lève les bras puis se ravise et pense qu'Antonio Morgado l'a sauté sur la ligne, mais c'est bien le Belge qui s'impose à domicile ! Le meilleur du cyclisme est sur Eurosport avec #LesRP pic.twitter.com/MQxiuyGAY9 — Eurosport France (@Eurosport_FR) February 27, 2024

Le classement du Samyn