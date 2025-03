Lorena Wiebes (Team SD Worx – Protime) a remporté, ce mardi, la 14ᵉ édition du Samyn des Dames. Grande favorite de la course, la championne d’Europe s’est facilement imposée au sprint devant Linda Zanetti (Uno-X Mobility) et Lara Gillespie (UAE Team ADQ). Wiebes décroche déjà sa quatrième victoire de la saison après ses trois succès obtenus sur l’UAE Tour.

Lorena Wiebes wins the 2025 edition of Le Samyn des Dames!

She had 0 teammates left but picked her moment perfectly with no one else able to remotely respond to her sprint – win #97 for her career!#LeSamynDesDames #SamynDesDames pic.twitter.com/QnEzYoR5fi

— Mathew Mitchell (@MatMitchell30) March 4, 2025