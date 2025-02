Lorena Wiebes (Team SD Worx – Protime) a remporté, ce dimanche, la 4ᵉ étape de l’UAE Tour Femmes. Au terme de ce dernier jour de course, la championne d’Europe s’est imposée pour la troisième fois en quatre étapes. Elle devance Sara Fiorin (CERATIZIT Pro Cycling Team) et Amalie Dideriksen (Cofidis Women Team). Le sprint final a été marqué par une grosse chute à l’avant du peloton. Après sa victoire au sommet de Jebel Hafeet, Elisa Longo Borghini (UAE Team ADQ) remporte le classement général de l’UAE Tour Femmes pour la deuxième fois de sa carrière après 2023. Sur le podium final, elle devance sa coéquipière Silvia Persico et Kimberley (Le Court) Pienaar (AG Insurance – Soudal Team).

