L’UAE Tour Femmes 2025 va réunir plusieurs grands noms du peloton comme Elisa Longo Borghini, Juliette Labous ou encore Pauline Ferrand-Prévot.

Six stars du peloton professionnel se sont adressées aux médias lors d’une conférence de presse avant le départ de l’UAE Tour Women 2025, organisé par Abu Dhabi Sports Council et qui se déroulera du 6 au 9 février. La gagnante de l’édition 2023 Elisa Longo Borghini (UAE Team ADQ), double médaillée de bronze de la course en ligne olympique (2016 et 2020) et vainqueure du Giro d’Italia Women en 2024, fera ses grands débuts sous ses nouvelles couleurs.

La 12 fois championne du monde de VTT et championne olympique de cross-country Pauline Ferrand-Prévot (Team Visma | Lease a Bike) sera présente, elle qui va se consacrer à la route désormais. La championne de France, Juliette Labous (FDJ-Suez), fera également ses grands débuts avec sa nouvelle équipe. Lorena Wiebes (Team SD Worx – Protime), Charlotte Kool (Team Picnic PostNL) et Elisa Balsamo (Lidl – Trek) seront à suivre lors des arrivées au sprint.

Elisa Longo Borghini :

« Étant dans une nouvelle équipe, je suis très motivée à représenter l’UAE Team ADQ ici aux EAU parmi ces femmes fortes. J’ai hâte de courir. Je suis arrivée ici très heureuse. Nous avons essayé de tout mettre en place assez tôt, nouvel équipement, vélos, vêtements, nutrition, tout s’est bien passé. Je me sens bien. Je suis assez prête pour la course, mais je ne sais pas où j’en suis. Le classement général se jouera dans le vent et à Jebel Hafeet ».

Pauline Ferrand-Prévot :

« Je suis assez contente de rouler dans des conditions chaudes pour mon grand retour sur une saison complète sur route. L’équipe a décidé que je courrais ici en groupe, car les routes sont plus larges qu’à Valence et ce sera un bon test dans la montée du Jebel Hafeet pour me comparer aux autres coureuses. C’est un bon hiver avec ma nouvelle équipe, même si cela implique beaucoup de changements. La préparation est terminée. Je me sens plutôt bien ».

Juliette Labous :

« Je suis contente de découvrir Jebel Hafeet et l’UAE Tour Women. Tout est nouveau pour moi ici, faire partie d’une équipe française pour la première fois, même si c’est une équipe très internationale, et ça fait vraiment plaisir. Je n’ai pas de grandes attentes, ce sera une bonne course pour tester les jambes et prendre mes marques pour la saison. Il y a du vent, donc il faudra être affûtée sur chaque étape, c’est une course excitante pour les sprinteuses et les grimpeuses. Ça va être une belle semaine. Avec le Tour Down Under en Australie, le Tour de Valence en Espagne et l’UAE Tour, on a plus d’opportunités pour les femmes de reprendre la course, c’est génial ».