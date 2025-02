Elisa Longo Borghini (UAE Team ADQ) a remporté, ce samedi, la 3ᵉ étape de l’UAE Tour Femmes. Après avoir pris près d’1:30″ sur ses principales concurrentes ce vendredi dans les bordures, la championne d’Italie a attaqué à 3 kilomètres de l’arrivée et s’est imposée en solitaire au sommet de Jebel Hafeet. Elle devance sa coéquipière, Silvia Persico, et Kimberley (Le Court) Pienaar (AG Insurance – Soudal Team). Les Françaises Pauline Ferrand-Prévot (Team Visma | Lease a Bike) et Juliette Labous (FDJ-Suez) ont été distancées assez rapidement tandis que Dilyxine Miermont (CERATIZIT Pro Cycling Team) a pris une belle 7ᵉ place. Longo Borghi s’empare de la tête du classement général à la veille de l’arrivée.

« Absolute perfection. »💫 Elisa Longo-Borghini cruises to a solo victory in Stage 3 of the UAE Tour! pic.twitter.com/2aohsTfIXn — Eurosport (@eurosport) February 8, 2025

Le classement de la 3ᵉ étape de l’UAE Tour Femmes

Elisa Longo Borghini Silvia Persico Kimberley (Le Court) Pienaar

