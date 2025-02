Lorena Wiebes (Team SD Worx – Protime) a remporté, ce vendredi, la 2ᵉ étape de l’UAE Tour Femmes. Dès le départ, cinq femmes ont fait la différence dans les bordures avec Lorena Wiebes, Lily Williams (Human Powered Health), Elisa Longo Borghini (UAE Team ADQ) et deux de ses coéquipières : Gillespie et Swinkels. Au terme d’une course très rapide, à plus de 48 km/h de moyenne, les cinq femmes de tête ont résisté au peloton. Wiebes s’impose au sprint pour la deuxième fois en deux jours et conforte son maillot rouge de leader. Elle devance Williams et Gillepsie. Au classement général, Elisa Longo Borghini réalise la bonne opération et prend 1:26″ d’avance sur ses principales concurrentes.

🔨💨🇦🇪 Una 𝐚𝐮𝐝𝐚𝐳 𝐟𝐮𝐠𝐚 que puede valer un @uae_tour Wiebes repite en Al Mirfa y 𝐄𝐥𝐢𝐬𝐚 𝐋𝐨𝐧𝐠𝐨 𝐁𝐨𝐫𝐠𝐡𝐢𝐧𝐢 logra 1’26 » en los 𝐀𝐁𝐀𝐍𝐈𝐂𝐎𝐒, que decantan la prueba @uci_wwt Mañana sábado, el decisivo Jebel Hafeet ⛰️ en #E2 y @StreamMaxES pic.twitter.com/gxJc1be7ac — Eurosport.es (@Eurosport_ES) February 7, 2025

Le classement de la 2ᵉ étape de l’UAE Tour Femmes

Lorena Wiebes Lily Williams Lara Gillespie

