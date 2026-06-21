Lorenzo Finn (Red Bull Bora-Hansgrohe Rookies) a remporté, ce dimanche, la 8ème et dernière étape du Giro Next Gen 2026. Au terme de ce CLM individuel vallonné de 22,2 km, l’Italien a réalisé le meilleur temps en 29:03″. Il devance Adam Rafferty (Hagens Berman Jayco) et Matisse Van  Kerckhove (Team Visma | Lease a Bike Development). À 19 ans, Lorenzo Finn décroche sa deuxième victoire de la semaine et remporte le Giro Next Gen 2026. Sur le podium final, il devance Mateo Ramirez (UAE Team Emirates Gen-Z) et Henrique Bravo (Soudal Quick-Step Devo Team). Aubin Sparfel (Décathlon CMA CGM Development Team) prend la 4ème place du général.

Le classement de la 8ème étape du Giro Next Gen 2026

  1. Lorenzo Finn
  2. Adam Rafferty
  3. Matisse Van  Kerckhove

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Crédit : LaPresse