Lorenzo Finn (Red Bull Bora-Hansgrohe Rookies) a remporté, ce dimanche, la 8ème et dernière étape du Giro Next Gen 2026. Au terme de ce CLM individuel vallonné de 22,2 km, l’Italien a réalisé le meilleur temps en 29:03″. Il devance Adam Rafferty (Hagens Berman Jayco) et Matisse Van Kerckhove (Team Visma | Lease a Bike Development). À 19 ans, Lorenzo Finn décroche sa deuxième victoire de la semaine et remporte le Giro Next Gen 2026. Sur le podium final, il devance Mateo Ramirez (UAE Team Emirates Gen-Z) et Henrique Bravo (Soudal Quick-Step Devo Team). Aubin Sparfel (Décathlon CMA CGM Development Team) prend la 4ème place du général.
🔻 Non aveva ancora conquistato una vittoria in Maglia Rosa. Lorenzo Finn ha provveduto a cambiare la storia
🔻He hadn’t won with the Maglia Rosa. Lorenzo Finn made sure he changed that.
⏪ The @continentaltire Ultimo Kilometro#GiroNextGen #LastKM | @pcm_giovani_scu pic.twitter.com/E5sbinPFSH
— Giro Next Gen (@gironextgen) June 21, 2026
Le classement de la 8ème étape du Giro Next Gen 2026
- Lorenzo Finn
- Adam Rafferty
- Matisse Van Kerckhove
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