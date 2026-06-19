Lorenzo Finn (Red Bull Bora-Hansgrohe Rookies) a remporté, ce vendredi, la 6ème étape du Giro Next Gen 2026. Dans l’ascension finale de Monte Livata (13.7km à 6.8%), le champion du monde Espoirs est le plus fort et s’isole en tête de course avant de s’imposer. L’Italien devance Mateo Ramírez (UAE Team Emirates Gen Z) et Henrique Bravo (Soudal Quick-Step Devo Team), qui franhissent la ligne à 52″. À 19 ans, Lorenzo Finn frappe un grand coup sur cette 6ème étape et s’empare du maillot rose de leader 56″ devant Ramirez. Les Français Gustave Blanc (Red Bull Bora-Hansgrohe Rookies) et Rémi Arsac (Decathlon CMA CGM Development Team) prennent, repectivement, la 4ème et 5ème place.

Lorenzo Finn solos to victory in stage 6 of Giro Next Gen! 🇮🇹🌈🔥 #GiroNextGen pic.twitter.com/HprpDJggYb — Eemeli (@LosBrolin) June 19, 2026

Le classement de la 6ème étape du Giro Next Gen 2026

Lorenzo Finn Mateo Ramírez Henrique Bravo

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