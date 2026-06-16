Jasper Schoofs (Soudal Quick-Step Devo Team) a remporté, ce mardi, la 3ème étape du Giro Next Gen 2026. Après avoir resisté au retour du peloton dans les derniers hectomètres, le Belge s’est imposé au sprint devant ses compagnons d’échappée Simone Zanini (XDS Astana Development Team) et Matteo Vanhuffel (Development Team Picnic PostNL). Jasper Schoofs fait coup double et s’empare du maillot rose de leader.

Le classement de la 3ème étape du Giro Next Gen 2026

  1. Jasper Schoofs
  2. Simone Zanini
  3. Matteo Vanhuffel

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Crédit : LaPresse