Jasper Schoofs (Soudal Quick-Step Devo Team) a remporté, ce mardi, la 3ème étape du Giro Next Gen 2026. Après avoir resisté au retour du peloton dans les derniers hectomètres, le Belge s’est imposé au sprint devant ses compagnons d’échappée Simone Zanini (XDS Astana Development Team) et Matteo Vanhuffel (Development Team Picnic PostNL). Jasper Schoofs fait coup double et s’empare du maillot rose de leader.
🔻 L’energia della disperazione contro il gruppo, per un finale di tappa da brivido👏
🔻 The energy of despair, versus the peloton, for a thrilling end of the stage👏
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— Giro Next Gen (@gironextgen) June 16, 2026
Le classement de la 3ème étape du Giro Next Gen 2026
- Jasper Schoofs
- Simone Zanini
- Matteo Vanhuffel
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