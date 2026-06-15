Davide Donati (Red Bull Bora-Hansgrohe Rookies) a remporté, ce lundi, la 2ème étape du Giro Next Gen 2026. Au terme des 154 km de course disputés entre Tropea et Crotone, l’Italien s’est imposé au sprint devant Aldo Taillieu (Team Visma | Lease a Bike Development) et Aubin Sparfel (Decathlon CMA CGM Development Team). 3ème de la première étape, Davide Donati s’empare du maillot rose de leader.

Le classement de la 2ème étape du Giro Next Gen 2026

  1. Davide Donati
  2. Aldo Taillieu
  3. Aubin Sparfel

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Crédit : LaPresse