Davide Donati (Red Bull Bora-Hansgrohe Rookies) a remporté, ce lundi, la 2ème étape du Giro Next Gen 2026. Au terme des 154 km de course disputés entre Tropea et Crotone, l’Italien s’est imposé au sprint devant Aldo Taillieu (Team Visma | Lease a Bike Development) et Aubin Sparfel (Decathlon CMA CGM Development Team). 3ème de la première étape, Davide Donati s’empare du maillot rose de leader.
🔻Strade ampie e gambe velocissime: a Crotone abbiamo assistito a uno sprint al cardiopalma 👏
🔻Wide roads, and fast legs. We were in for a nail-biting sprint in Crotone👏
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— Giro Next Gen (@gironextgen) June 15, 2026
Le classement de la 2ème étape du Giro Next Gen 2026
- Davide Donati
- Aldo Taillieu
- Aubin Sparfel
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