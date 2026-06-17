Matteo Fiorin (Solme – Olmo – Arvedi) a remporté, ce mercredi, la 4ème étape du Giro Next Gen 2026. Alors que Nicolò Pizzi (Team Technipes #inEmiliaRomagna Caffè Borbone) avait pris quelques longueurs d’avance dans le final, l’Italien s’est fait reprendre dans les derniers mètres par son compatriote Matteo Fiorin, qui s’impose au sprint. Pizzi parvient à prendre la deuxième place tandis que Davide Donati (Red Bull Bora-Hansgrohe Rookies) complète le podium du jour. Après sa victoire sur la 3ème étape, Jasper Schoofs (Soudal Quick-Step Devo Team) conserve le maillot rose de leader.

Le classement de la 4ème étape du Giro Next Gen 2026

  1. Matteo Fiorin
  2. Nicolò Pizzi
  3. Davide Donati

Crédit : LaPresse