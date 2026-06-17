Matteo Fiorin (Solme – Olmo – Arvedi) a remporté, ce mercredi, la 4ème étape du Giro Next Gen 2026. Alors que Nicolò Pizzi (Team Technipes #inEmiliaRomagna Caffè Borbone) avait pris quelques longueurs d’avance dans le final, l’Italien s’est fait reprendre dans les derniers mètres par son compatriote Matteo Fiorin, qui s’impose au sprint. Pizzi parvient à prendre la deuxième place tandis que Davide Donati (Red Bull Bora-Hansgrohe Rookies) complète le podium du jour. Après sa victoire sur la 3ème étape, Jasper Schoofs (Soudal Quick-Step Devo Team) conserve le maillot rose de leader.
🔻 Un finale incredibile, e tutto si è deciso negli ultimi 10 metri…
🔻An unreal finish, and it all came down to the final 10 meters…
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— Giro Next Gen (@gironextgen) June 17, 2026
Le classement de la 4ème étape du Giro Next Gen 2026
- Matteo Fiorin
- Nicolò Pizzi
- Davide Donati