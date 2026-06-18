Matisse Van Kerckhove (Team Visma | Lease a Bike Development) a remporté, ce jeudi, la 5ème étape du Giro Next Gen 2026. Dans le final, le Belge passe à l’offensive et reprend Nicolò Arrighetti (General Store – Essegibi – F.Lli Curia), dernier rescappé de l’échappée. Les deux hommes résistent au retour du groupe des favoris et c’est Matisse Van Kerckhove qui s’impose au sprint de justesse. Thor Michielsen (Lidl – Trek Future Racing) prend la 3ème place à 11″ en dominant le sprint du peloton. Après avoir remporté la Flèche du Sud et l’Alpes Isère Tour, Matisse Van Kerckhove s’impose sur ce Giro Next Gen et s’empare du maillot rose de leader.

Matisse Van Kerckhove wins Stage 5 of the Giro d’Italia Next Gen and moves into the GC lead! 🩷 pic.twitter.com/0z7a0M38tv — Cycling on TNT Sports (@cyclingontnt) June 18, 2026

Le classement de la la 5ème étape du Giro Next Gen 2026

Matisse Van Kerckhove Nicolò Arrighetti Thor Michielsen

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