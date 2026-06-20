Aubin Sparfel (Decathlon CMA CGM Development Team) a remporté, ce samedi, la 7ème étape du Giro Next Gen 2026. Le Français s’est imposé au sprint devant Eliott Rowe (Team Visma | Lease a Bike Development) et Lorenzo Finn (Red Bull Bora-Hansgrohe Rookies), qui conforte son maillot rose de leader. L’Italien compte désormais 1:13″ d’avance sur son dauphin avant le contre-la-montre final ce dimanche.

Le classement de la 7ème étape du Giro Next Gen 2026

  1. Aubin Sparfel
  2. Eliott Rowe
  3. Lorenzo Finn

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Crédit : LaPresse