Aubin Sparfel (Decathlon CMA CGM Development Team) a remporté, ce samedi, la 7ème étape du Giro Next Gen 2026. Le Français s’est imposé au sprint devant Eliott Rowe (Team Visma | Lease a Bike Development) et Lorenzo Finn (Red Bull Bora-Hansgrohe Rookies), qui conforte son maillot rose de leader. L’Italien compte désormais 1:13″ d’avance sur son dauphin avant le contre-la-montre final ce dimanche.
🔻1 vs 1 con l’ombra minacciosa della Maglia Rosa
🔻A 1v1, sprinkled with a threat wearing Maglia Rosa
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— Giro Next Gen (@gironextgen) June 20, 2026
Le classement de la 7ème étape du Giro Next Gen 2026
- Aubin Sparfel
- Eliott Rowe
- Lorenzo Finn
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