Avec le nouveau groupe GRX RX717 Di2, Shimano élargit sa gamme gravel GRX avec des options plus accessibles.
Guidé par sa philosophie « United in Gravel », Shimano continue de proposer des composants spécifiques au gravel adaptés à tous les cyclistes et à tous les budgets. Avec le lancement de la gamme de composants GRX RX717, Shimano offre à un nombre sans précédent de cyclistes la robustesse du changement de vitesse électronique Di2.
Cette nouvelle série de composants GRX 12 vitesses utilise la plateforme de changement de vitesse électronique Di2 ultra-rapide de Shimano. La gamme RX717 comprend un levier DUAL CONTROL droit, deux options de leviers gauche réservés au freinage (l’un de marque GRX, l’autre de marque Shimano) et le dérailleur arrière GRX RX717 qui, associé à une cassette 12 vitesses 10-51 dents, offre une plage étendue, la fiabilité et un changement de vitesse rapide nécessaires pour les aventures tout-terrain.
Caractéristiques du Shimano GRX RX717 1 x 12 vitesses
- Transmission sans fil Di2 – Conçu pour offrir une fiabilité optimale, le système sans fil Di2 permet des changements de vitesse rapides et précis et, est compatible avec toutes les manettes sans fil Shimano 12 vitesses (GRX, DURA-ACE, ULTEGRA, Shimano 105 Di2 pour des options cintres ronds, ainsi que sur les modèles XTR, DEORE XT, et DEORE Di2, des options donc pour cintres plats).
- Transmission robuste – Empruntant son design à la gamme Shimano VTT Di2, le dérailleur arrière RX717 présente le même design discret, la même plaque de protection, la même batterie protégée et la même fonction de replacement automatique après impact.
- Polyvalence augmentée – Les options supplémentaires des composants GRX permettent aux cyclistes d’optimiser leurs performances en fonction du terrain, de leur style et de leur budget personnel.
Leviers GRX RX717: Contrôle personnalisable au bout des doigts
Le levier GRX 12 vitesses (ST-RX715-R) Di2 hydraulique DUAL CONTROL est l’un des produits phares de la gamme. Ce levier droit offre une option de changement de vitesse sans fil 1 x 12 vitesses plus abordable, alliant la précision du changement de vitesse SHIMANO à une puissance de freinage exceptionnelle. Ses principales caractéristiques sont les suivantes :
- Ajustement de la portée – Ergonomie et sensations personnalisées
- Piles CR1632 – Longue durabilité, jusqu’à 4 ans d’utilisation, facile à remplacer
- Compatible avec l’application E-TUBE PROJECT Cyclist – Personnalisez les boutons et les fonctionnalités de changement de vitesse
ST-RX715-R – Levier hydraulique DUAL CONTROL
- Connectivité Di2 sans fil
- Levier droit DUAL CONTROL
- Cocotte redessinée pour une meilleure ergonomie
- Deux boutons Di2 à personnaliser avec l’application E-TUBE
- Deux piles remplaçables (CR1632) avec une durée de vie estimée entre 3,5 et 4 ans
BL-RS717 – Levier hydraulique
- Gamme GRX
- Levier pour transmission 1 x 12 vitesses
- Levier gauche unique
- Cocotte redessinée pour une meilleure ergonomie
BL-RS717-LS – Levier hydraulique
- Gamme Shimano
- Levier pour transmission 1 x 12 vitesses
- Levier gauche unique
- Cocotte redessinée pour une meilleure ergonomie
Dérailleur arrière GRX RX717 : Conçu pour résister aux aventures tout-terrain
Au coeur du système se trouve le dérailleur arrière sans fil, GRX RX717, conçu pour offrir une fiabilité à toute épreuve et un changement de vitesse fluide. Ses principales caractéristiques sont:
- Replacement automatique en cas de choc – Il revient instantanément à sa position après un impact
- Plaque de chape plus épaisse – Conçue pour une meilleure longévité
- Technologie SHADOW ES – Délivre une excellente stabilité
- Batterie protégée – La batterie est protégée tout en permettant un accès facile pour la recharge
RD-RX717 – Dérailleur arrière sans fil
- Technologie SHIMANO SHADOW ES
- Changement de vitesse sans fil précis
- Conception de plaque de chape robuste
- Galet à la construction plus rigide
- Version chape longue, RD-RX817 SGS, compatible avec les cassettes 10-51 dents 12 vitesses
- Batterie amovible et rechargeable (700 km-1 000 km d’autonomie selon les conditions de roulage).
Prix Public Conseillés :
- Levier ST-RX715-R, levier hydraulique DUAL CONTROL : 209.99€
- Levier BL-RS717, levier hydraulique de gamme GRX et BL-RS717-LS de gamme Shimano, au même prix de 174.99€
- Dérailleur arrière RD-RX717 : 379.99€