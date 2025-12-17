Avec le nouveau groupe GRX RX717 Di2, Shimano élargit sa gamme gravel GRX avec des options plus accessibles. 

Guidé par sa philosophie « United in Gravel », Shimano continue de proposer des composants spécifiques au gravel adaptés à tous les cyclistes et à tous les budgets. Avec le lancement de la gamme de composants GRX RX717, Shimano offre à un nombre sans précédent de cyclistes la robustesse du changement de vitesse électronique Di2.

Cette nouvelle série de composants GRX 12 vitesses utilise la plateforme de changement de vitesse électronique Di2 ultra-rapide de Shimano. La gamme RX717 comprend un levier DUAL CONTROL droit, deux options de leviers gauche réservés au freinage (l’un de marque GRX, l’autre de marque Shimano) et le dérailleur arrière GRX RX717 qui, associé à une cassette 12 vitesses 10-51 dents, offre une plage étendue, la fiabilité et un changement de vitesse rapide nécessaires pour les aventures tout-terrain.

Caractéristiques du Shimano GRX RX717 1 x 12 vitesses
  • Transmission sans fil Di2 – Conçu pour offrir une fiabilité optimale, le système sans fil Di2 permet des changements de vitesse rapides et précis et, est compatible avec toutes les manettes sans fil Shimano 12 vitesses (GRX, DURA-ACE, ULTEGRA, Shimano 105 Di2 pour des options cintres ronds, ainsi que sur les modèles XTR, DEORE XT, et DEORE Di2, des options donc pour cintres plats).
  • Transmission robuste – Empruntant son design à la gamme Shimano VTT Di2, le dérailleur arrière RX717 présente le même design discret, la même plaque de protection, la même batterie protégée et la même fonction de replacement automatique après impact.
  • Polyvalence augmentée – Les options supplémentaires des composants GRX permettent aux cyclistes d’optimiser leurs performances en fonction du terrain, de leur style et de leur budget personnel.

Leviers GRX RX717: Contrôle personnalisable au bout des doigts

Le levier GRX 12 vitesses (ST-RX715-R) Di2 hydraulique DUAL CONTROL est l’un des produits phares de la gamme. Ce levier droit offre une option de changement de vitesse sans fil 1 x 12 vitesses plus abordable, alliant la précision du changement de vitesse SHIMANO à une puissance de freinage exceptionnelle. Ses principales caractéristiques sont les suivantes :

  • Ajustement de la portée – Ergonomie et sensations personnalisées
  • Piles CR1632 – Longue durabilité, jusqu’à 4 ans d’utilisation, facile à remplacer
  • Compatible avec l’application E-TUBE PROJECT Cyclist – Personnalisez les boutons et les fonctionnalités de changement de vitesse
Pour un cockpit simplifié et plus léger, associez le levier ST-RX715-R au levier de frein à disque hydraulique BL-RS717 de la gamme GRX, qui correspond parfaitement à l’ergonomie et aux possibilités de réglage du levier droit. Les cyclistes qui utilisent déjà les modèles DURA-ACE ST-R9270, ULTEGRA ST-R8170 et SHIMANO 105 ST-R7170 peuvent également opter pour le levier gauche SHIMANO BL-RS717-LS, une option moins coûteuse qui offre la même ergonomie et les mêmes sensations.
ST-RX715-R – Levier hydraulique DUAL CONTROL
  • Connectivité Di2 sans fil
  • Levier droit DUAL CONTROL
  • Cocotte redessinée pour une meilleure ergonomie
  • Deux boutons Di2 à personnaliser avec l’application E-TUBE
  • Deux piles remplaçables (CR1632) avec une durée de vie estimée entre 3,5 et 4 ans
BL-RS717 – Levier hydraulique
  • Gamme GRX
  • Levier pour transmission 1 x 12 vitesses
  • Levier gauche unique
  • Cocotte redessinée pour une meilleure ergonomie
BL-RS717-LS – Levier hydraulique
  • Gamme Shimano
  • Levier pour transmission 1 x 12 vitesses
  • Levier gauche unique
  • Cocotte redessinée pour une meilleure ergonomie
Dérailleur arrière GRX RX717 : Conçu pour résister aux aventures tout-terrain

Au coeur du système se trouve le dérailleur arrière sans fil, GRX RX717, conçu pour offrir une fiabilité à toute épreuve et un changement de vitesse fluide. Ses principales caractéristiques sont:

  • Replacement automatique en cas de choc – Il revient instantanément à sa position après un impact
  • Plaque de chape plus épaisse – Conçue pour une meilleure longévité
  • Technologie SHADOW ES – Délivre une excellente stabilité
  • Batterie protégée – La batterie est protégée tout en permettant un accès facile pour la recharge
Le dérailleur arrière utilise la même batterie que sur les modèles GRX RX827, XTR M9250, DEORE XT M8250, et DEORE M6250, permettant un remplacement des batteries entre les vélos, simple et pratique.

RD-RX717 – Dérailleur arrière sans fil

  • Technologie SHIMANO SHADOW ES
  • Changement de vitesse sans fil précis
  • Conception de plaque de chape robuste
  • Galet à la construction plus rigide
  • Version chape longue, RD-RX817 SGS, compatible avec les cassettes 10-51 dents 12 vitesses
  • Batterie amovible et rechargeable (700 km-1 000 km d’autonomie selon les conditions de roulage).

Comme tous les systèmes Shimano Di2, le dérailleur RX717 et le levier RX715 DUAL CONTROL sont compatibles avec l’application E-TUBE de Shimano. Une fois connectés, ils vous permettent de choisir la vitesse à laquelle s’exécute le changement de vitesse, de personnaliser les boutons Di2 et de mettre à jour le micrologiciel du dérailleur arrière. La nouvelle gamme GRX RX717 s’inscrit dans la continuité de l’engagement de SHIMANO à rendre les produits performants accessibles au plus grand nombre. Alliant un prix accessible à la fiabilité légendaire du Di2, ces nouveaux composants offrent une expérience ultime aux pratiquants de gravel.

Prix Public Conseillés :

  • Levier ST-RX715-R, levier hydraulique DUAL CONTROL : 209.99€
  • Levier BL-RS717, levier hydraulique de gamme GRX et BL-RS717-LS de gamme Shimano, au même prix de 174.99€
  • Dérailleur arrière RD-RX717 : 379.99€