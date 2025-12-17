Avec le nouveau groupe GRX RX717 Di2, Shimano élargit sa gamme gravel GRX avec des options plus accessibles.

Guidé par sa philosophie « United in Gravel », Shimano continue de proposer des composants spécifiques au gravel adaptés à tous les cyclistes et à tous les budgets. Avec le lancement de la gamme de composants GRX RX717, Shimano offre à un nombre sans précédent de cyclistes la robustesse du changement de vitesse électronique Di2.

Cette nouvelle série de composants GRX 12 vitesses utilise la plateforme de changement de vitesse électronique Di2 ultra-rapide de Shimano. La gamme RX717 comprend un levier DUAL CONTROL droit, deux options de leviers gauche réservés au freinage (l’un de marque GRX, l’autre de marque Shimano) et le dérailleur arrière GRX RX717 qui, associé à une cassette 12 vitesses 10-51 dents, offre une plage étendue, la fiabilité et un changement de vitesse rapide nécessaires pour les aventures tout-terrain.

Caractéristiques du Shimano GRX RX717 1 x 12 vitesses