Origine dévoile le nouveau Montmartre, un vélo urbain qui se distingue par sa transmission par courroie et son poids.

Origine présente le nouveau Montmartre, le vélo urbain le plus léger, doté d’une transmission par courroie. Un VAE qui incarne l’élégance, la légèreté et la fiabilité pour les trajets urbains. Avec un poids record de seulement 12 kg, soit près de deux fois moins que la majorité des vélos électriques urbains du marché, le Montmartre s’adresse aux citadins à la recherche d’un vélo électrique aussi léger qu’un vélo traditionnel, agile, confortable et facile à manipuler. Grâce à la transmission par courroie, alternative moderne à la chaîne en acier, il est désormais encore plus léger, plus silencieux, plus simple à entretenir et beaucoup plus durable !

La légèreté, c’est la liberté

Désormais, porter son vélo dans un escalier, le faire entrer dans un ascenseur, le ranger dans un appartement, ne sont plus des contraintes. Ce sont ces gestes du quotidien qui définissent la vraie liberté de déplacement. Le Montmartre change radicalement l’expérience du vélo. Plus léger que la majorité des vélos urbains traditionnels, il se manipule naturellement, se transporte sans effort et se pilote avec la même fluidité qu’un vélo musculaire. En réduisant le poids à l’essentiel, Origine redonne au vélo à assistance électrique sa fonction première : un moyen de déplacement plaisir, simple, fluide et fiable, qui s’adapte au quotidien de l’utilisateur et non l’inverse.

Un vélo polyvalent

La transmission par courroie offre de nombreux avantages par rapport à une chaîne classique. La courroie est plus propre, car elle ne nécessite ni lubrification ni entretien régulier, et ne tache pas les vêtements. Elle est silencieuse, grâce à l’absence de frottements métalliques, et procure une sensation de pédalage fluide et régulière. Conçue pour durer, une courroie présente une longévité deux à trois fois supérieure à celle d’une chaîne, même en usage intensif. Contrairement à une chaîne, la courroie ne s’étire pas dans le temps, garantissant une tension constante et une sensation de pédalage fluide, kilomètre après kilomètre. Enfin, elle résiste mieux aux intempéries, à la poussière et à la boue, ce qui en fait une solution particulièrement adaptée aux trajets urbains quotidiens comme aux longues balades, avec en entretien réduit.

Une assistance électrique puissante

Reprenant tous les atouts qui ont fait le succès du premier modèle Montmartre, cette nouvelle version conserve son moteur Mahle X30 sans frottement. Ce concentré de technologie offre une puissance de 45Nm accompagné d’une batterie totalement intégrée de 250 Wh, qui permet une expérience totalement naturelle et sans à-coups. L’autonomie de 100 km en condition normale d’utilisation permet d’envisager sereinement tous les trajets du quotidien ainsi que de belles balades le week-end. Une batterie amovible complémentaire permet de porter l’autonomie à 175 km.

Sans recharge de batterie, le Montmartre roule normalement sans assistance. Polyvalent, le Montmartre s’adapte à tous les usages : déplacements quotidiens, sorties sportives, balades ou voyages. Un vélo 100 % personnalisable pour s’adapter à tous les styles et toutes les morphologies. Chez Origine, chaque vélo est pensé pour être unique, et le Montmartre ne fait pas exception. Grâce au configurateur en ligne, il est possible de personnaliser chaque détail : couleur, équipements et accessoires. Le Montmartre adopte un cadre ouvert, en aluminium haut de gamme. Son enjambement bas facilite chaque départ et chaque arrêt, apportant une prise en main immédiate et rassurante. Résolument mixte, le Montmartre peut être équipé d’une selle spécifique homme ou femme, afin d’optimiser le confort et l’ergonomie selon l’usage. Le nouveau Origine Montmartre et affiché au prix de 3 150 €.