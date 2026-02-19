Scott a confié la conception du Scale RC Aero à Dangerholm. Le résultat : un gravel à la pointe de l’aérodynamisme et au look futuriste.
Gustav Gullholm, plus connu sous le nom de Dangerholm, est un fabricant de vélos sur mesure suédois. Ces dernières années, il a repoussé les limites du vélo en concevant les VTT XC les plus légers au monde ainsi que le VTT de descente 29 pouces le plus léger. Scott lui a confié le Scale Gravel, qu’il a tranformé en un pur vélo de course taillé pour le podium.
Dangerholm a pris le Scale Gravel et a bousculé la tendance des vélos gravel aérodynamiques. Si l’on pense souvent à un simple guidon route et à des pneus de 45 mm lorsqu’on entend « vélo gravel », le terme recouvre aujourd’hui bien plus de possibilités. C’est un peu comme pour le VTT, qui peut désigner aussi bien un vélo de cross-country ultraléger qu’un vélo de freeride ou de descente à grand débattement. Le Scale Gravel est conçu pour les aventures sur les chemins de gravier les plus accidentés, pour aller au-delà des sentiers battus et explorer des routes moins fréquentées.
Contexte
La gamme de vélos Scott 2026 illustre parfaitement la diversité des vélos gravel. Tout d’abord, l’Addict Gravel, le vélo gravel « standard », est un modèle polyvalent qui répond aux besoins de la plupart des cyclistes. Rapide et performant en compétition, grâce à quelques éléments aérodynamiques, il reste agréable et agréable à utiliser au quotidien. Ensuite, le Scale Gravel, basé sur une plateforme VTT à cintre plat mais avec une fourche rigide, offre un dégagement de pneus maximal et une géométrie qui procure confiance et contrôle optimal. Bien qu’il ne soit pas le vélo le plus rapide dans toutes les situations, il peut s’avérer idéal pour certaines d’entre elles.
Mais que se passe-t-il si l’on combine ces deux styles en un seul vélo, en y ajoutant une touche d’ADN de vélo de route aérodynamique ? Le résultat : le concept Scott Scale RC Aero. Un modèle unique, conçu sur mesure pour allier la position de conduite et l’efficacité de l’Addict Gravel aux capacités et à la vitesse sur terrain accidenté du Scale Gravel. Le tout est sublimé par des éléments aérodynamiques directement issus du monde du vélo de route.
La construction
Au cœur de ce vélo se trouve un cadre Scott Scale Gravel, mais un simple coup d’œil suffit pour remarquer une différence notable. En effet, la tige de selle et la partie du cadre qui l’entoure proviennent d’un vélo de route Scott Foil RC. Le collier de serrage de la tige de selle intégrée donne à la pièce d’origine du Foil une forme en P. La base arrière côté transmission a également été fortement modifiée pour permettre un dégagement plus important pour le plateau (jusqu’à 46 dents). La fourche Scott est restée quasiment d’origine, à l’exception des trois rivets habituellement présents de chaque côté pour la fixation des sacoches ou autres équipements, qui ont été retirés. Sur ce vélo, conçu pour l’aérodynamisme, ils n’auraient de toute façon pas été utilisés, et cela permettait également d’obtenir une fourche à l’esthétique épurée.
Les composants
La tige de selle est la Syncros Duncan SL Aero CFT, initialement développée pour le Scott Foil RC. Ce dernier étant l’un des vélos de route les plus aérodynamiques du marché, il constituait une source idéale pour intégrer certaines technologies aérodynamiques. Normalement, les tiges de selle aérodynamiques peuvent nuire au confort en raison de la rigidité inhérente à leur forme en D. Avec la version Syncros CFT, c’est tout le contraire : elle offre une flexibilité accrue et un confort optimal. La partie avant, très étroite, permet une certaine flexibilité en haut, tandis que la seconde partie, plus large, assure la stabilité et lui confère une forme aérodynamique prononcée.La selle Berk Lupina Monocoque s’accorde parfaitement avec la tige de selle, renforçant le confort et l’allure futuriste du vélo. Comme son nom l’indique, elle est fabriquée d’une seule pièce en fibre de carbone et ne pèse que 99 g.
À l’avant, on trouve un poste de pilotage Darimo Nexum Drag Gravel de 80 x 380 mm avec un angle de potence de -12°. Cette taille a été spécifiquement développée pour deux projets VTT/Gravel, car le reach plus long du cadre (comparé à un vélo gravel traditionnel) nécessite une potence plus courte. Afin d’obtenir un angle plat et aérodynamique optimal pour le guidon, la potence à -12° était donc indispensable. Le jeu de direction (cale, cache et entretoises) a également été réalisé sur mesure pour assurer une intégration parfaite du guidon au cadre, tout en permettant le passage interne des câbles à l’avant.
Caracteristiques du Scott Scale RC Aero :
- Cadre : SCOTT Scale Gravel personnalisé
- Fourche : SCOTT Scale RigideAxes traversants : Syncros
- Jeu de direction : Syncros
- Entretoises : Darimo
- Cintre : Darimo Nexum Drag Gravel 80x380mm -12 degrés
- Guidon : Syncros RC
- Tige de selle : Syncros Duncan SL Aero CFT
- Selle : Berk Lupina Monocoque
- Leviers de frein : SRAM RED
- Disques : Carbon-Ti X-Rotor Aero 160mm
- Dérailleur arrière : SRAM RED XPLR
- Chape de dérailleur arrière : CeramicSpeed OSPW X ALPHA
- Cassette : SRAM RED XPLR 13 vitesses 10-46T
- Chaîne : SRAM RED
- Plateau : SRAM RED Aero Power Meter 44 dents
- Pédalier : WERT STW-M 170 mm
- Boîtier de pédalier : CeramicSpeed BB ALPHA
- Pédales : Xpedo M-Force 8 Ti
- Moyeux : Extralite HyperSmart 3Rayons : Alpina Hyperlite Aero
- Jantes : Prototype Dangerholm – Faction Bike Studio – LX Lab
- Pneus : Maxxis Aspen ST MaxxSpeed Team Spec 29 x 2,25″
- Chambres à air : REVOLOOP REVO.ULTRA MTB
- Poids : 9,00 kg / 19,84 lbs (pédales incluses)