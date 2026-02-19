Scott a confié la conception du Scale RC Aero à Dangerholm. Le résultat : un gravel à la pointe de l’aérodynamisme et au look futuriste.

Gustav Gullholm, plus connu sous le nom de Dangerholm, est un fabricant de vélos sur mesure suédois. Ces dernières années, il a repoussé les limites du vélo en concevant les VTT XC les plus légers au monde ainsi que le VTT de descente 29 pouces le plus léger. Scott lui a confié le Scale Gravel, qu’il a tranformé en un pur vélo de course taillé pour le podium.

Dangerholm a pris le Scale Gravel et a bousculé la tendance des vélos gravel aérodynamiques. Si l’on pense souvent à un simple guidon route et à des pneus de 45 mm lorsqu’on entend « vélo gravel », le terme recouvre aujourd’hui bien plus de possibilités. C’est un peu comme pour le VTT, qui peut désigner aussi bien un vélo de cross-country ultraléger qu’un vélo de freeride ou de descente à grand débattement. Le Scale Gravel est conçu pour les aventures sur les chemins de gravier les plus accidentés, pour aller au-delà des sentiers battus et explorer des routes moins fréquentées.

Contexte

La gamme de vélos Scott 2026 illustre parfaitement la diversité des vélos gravel. Tout d’abord, l’Addict Gravel, le vélo gravel « standard », est un modèle polyvalent qui répond aux besoins de la plupart des cyclistes. Rapide et performant en compétition, grâce à quelques éléments aérodynamiques, il reste agréable et agréable à utiliser au quotidien. Ensuite, le Scale Gravel, basé sur une plateforme VTT à cintre plat mais avec une fourche rigide, offre un dégagement de pneus maximal et une géométrie qui procure confiance et contrôle optimal. Bien qu’il ne soit pas le vélo le plus rapide dans toutes les situations, il peut s’avérer idéal pour certaines d’entre elles.

Mais que se passe-t-il si l’on combine ces deux styles en un seul vélo, en y ajoutant une touche d’ADN de vélo de route aérodynamique ? Le résultat : le concept Scott Scale RC Aero. Un modèle unique, conçu sur mesure pour allier la position de conduite et l’efficacité de l’Addict Gravel aux capacités et à la vitesse sur terrain accidenté du Scale Gravel. Le tout est sublimé par des éléments aérodynamiques directement issus du monde du vélo de route.