Alors que la lutte pour le maintien en World Tour fait rage, voici le point sur le classement UCI par équipes 2023-2025.

En 2026, les cartes sont redistribuées et seules les 18 meilleures équipes du classement UCI sur la période 2023-2025 se verront attribuer une licence World Team. Pourtant mal embarqué, la formation XDS Astana Team réalisé une incroyable remontée en 2025 et n’est plus qu’à quelques points de la Picnic PostNL.

classement au 13/05/2025