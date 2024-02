Adam Yates (UAE Team Emirates) a remporté, ce mercredi, la 5ᵉ étape du Tour d’Oman. Cette dernière étape a été raccourcie à 72 kilomètres par les organisateurs en raison des conditions météo, mais l’arrivée reste jugée au sommet de Jabal Al Akhdhar (5,8 km à 10,2%). Dans le final, Jan Hirt (Soudal Quick-Step) passe à l’offensive, seul Adam Yates est capable de suivre le Tchèque. Le dernier rescapé de l’échappée, Huub Artz (Intermarché-Wanty) est repris par les deux hommes dans le dernier kilomètre. Yates s’impose facilement au sprint devant Jan Hirt et remporte le classement général du Tour d’Oman 2024. Sur le podium final, le Britannique devance Hirt, +19″ et son coéquipier Finn Fisher-Balck, +39″. Warren Barguil (Team dsm-firmenich PostNL) termine 6ᵉ à 1:15″.

