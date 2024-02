Finn Fisher-Black (UAE Team Emirates) a remporté la 2ᵉ édition de la Muscat Classic. Créée en 2023, cette épreuve a lieu la veille du Tour d’Oman, qui débute ce samedi. Sur les pentes d’Al Jissah (1,1 km à 9,3%), Finn Fisher-Black se dresse sur les pédales dans les plus forts pourcentages et parvient à faire la différence à 5 kilomètres de l’arrivée. Dans les derniers hectomètres, le Néo-Zélandais résiste au retour du peloton pour décrocher sa deuxième victoire chez les professionnels. Il s’impose devant Luke Lamperti (Soudal Quick-Step) et Amaury Capiot (Arkéa – B&B Hotels). Bryan Coquard (Cofidis) est 4ᵉ, Warren Barguil (Team dsm-firmenich PostNL) prend la 6ᵉ place.

Le classement de la Muscat Classic