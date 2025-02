Vainqueur de la dernière étape du Tour d’Oman, Valentin Paret-Peintre a décroché sa deuxième victoire chez les professionnels.

Valetin Paret-Peintre a signé des débuts fracassants chez Soudal Quick-Step. 6ᵉ de la Muscat Classic, le grimpeur est monté en puissance cette semaine du côté d’Oman, en prenant une 2ᵉ place (2ᵉ étape), une 4ᵉ place (3ᵉ étape) avant de décrocher la victoire sur la dernière étape au sommet de Jabal Al Akhdhar (Green Mountain) devant Adam Yaes (UAE Team Emirates – XRG). 2ᵉ du classement général, le Français de 24 ans ramène également le maillot blanc de meilleur jeune et le maillot vert du classement par points, après avoir été régulier tout au long de la semaine.

🏆 🇫🇷@Valent1_Paret claims the win at Green Mountain! ⛰ Just behind him, @AdamYates7 finishes 2nd, he is the winner of the #TourofOman! 🇴🇲 pic.twitter.com/kl5fMtz76x — Tour of Oman (@tourofoman) February 12, 2025

Valentin Paret-Peintre :

« Gagner au sommet de cette ascension, où de grands coureurs ont gagné par le passé, signifie beaucoup pour moi. J’avais beaucoup de confiance avant l’étape et je savais que je pouvais être dans la course pour la victoire. J’ai également essayé de viser la victoire au classement général, mais cela s’est avéré difficile, alors j’ai décidé d’attendre les derniers mètres pour donner le maximum. Je suis content d’avoir pu gagner contre de très bons grimpeurs. »

« Nous pouvons être fiers de ce que nous avons accompli ici. En même temps, c’est important pour moi de faire un aussi bon début avec l’équipe. Je savais qu’il était possible de faire un bon résultat cette semaine et je suis content d’avoir pu montrer à l’équipe qu’elle pouvait me faire confiance. Je repars d’Oman avec un grand sentiment et avec l’envie de me battre pour d’autres victoires dans un avenir proche. »