Rick Pluimers (Tudor Pro Cycling Team) a remporté, ce vendredi, la 3ᵉ édition de la Muscat Classic, course d’un jour qui a lieu la veille du Tour d’Oman. Dans le final, plusieurs coureurs anticipent dont Chris Harper (Jayco-AlUla) et Jay Vine (UAE Team Emirates – XRG), rejoints par (Movistar Team). Mais le peloton revient dans le dernier kilomètre et c’est finalement Rick Pluimers qui s’impose devant Jenthe Biermans (Arkéa – B&B Hotels) et Henok Mulubrhan (XDS Astana Team). L’équipe Tudor décroche sa troisième victoire de la saison 2025.

Le classement de la Muscat Classic 2025

Rick Pluimers Jenthe Biermans Henok Mulubrhan

Results powered by FirstCycling.com