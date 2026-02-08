À découvrir

Tour d’Oman : Olav Kooij le plus rapide Olav Kooij (Team Visma | Lease a Bike) a remporté la 4ᵉ étape du Tour d'Oman devant Giacomo Nizzolo et Orluis Aular.

David Gaudu : « C’est quelque chose que j’ai vraiment pu travailler cet hiver » Vainqueur de la 3ᵉ étape et désormais leader du classement général du Tour d'Oman, David Gaudu revient sur sa victoire.

Tour d’Oman : David Gaudu fait coup double à Eastern Mountain Au bout de l'effort, David Gaudu (Groupama-FDJ) a remporté la 3ᵉ étape du Tour d'Oman au sommet d'Eastern Mountain devant Adam Yates.

Tour d’Oman : Louis Vervaeke surprend les favoris À 31 ans, Louis Vervaeke (Soudal Quick-Step) a décroché sa première victoire chez les professionnels sur la 2ᵉ étape du Tour d'Oman.

Tour d’Oman : Olav Kooij en grand favori sur la 1ʳᵉ étape Olav Kooij (Team Visma | Lease a Bike) a remporté la 1ʳᵉ étape du Tour d'Oman 2025 devant Pavel Bittner et Erlend Blikra.

Rick Pluimers remporte la Muscat Classic Rick Pluimers (Tudor Pro Cycling Team) a remporté la Muscat Classic devant Jenthe Biermans et Henok Mulubrhan.

Tour d’Oman 2025 : le parcours et les favoris Le Tour d'Oman 2025 a lieu du 8 au 12 février. Adam Yates, David Gaudu, Cian Uijtdebroeks,... Voici le parcours et les favoris.

Adam Yates remporte le Tour d’Oman Vainqueur de la dernière étape, Adam Yates (UAE Team Emirates) s'adjuge le classement général du Tour d'Oman devant Jan Hirt (Soudal Quick-Step).

Tour d’Oman : Amaury Capiot s’impose sur la 4ᵉ étape Amaury Capiot (Arkéa - B&B Hotels) a remporté la 4ᵉ étape du Tour d'Oman qui a été, une nouvelle fois, raccourcie par les organisateurs....