Baptiste Veistroffer (Lotto-Intermarché) a remporté, ce dimanche, la 2ème étape du Tour d’Oman 2026. Présent dans l’échappée matinale, le Français distancé ses concurrents à 13 kilomètres de l’arrivée. À 25 ans, Veistroffer s’impose en solitaire et décroche sa première victoire chez les professionnels. Henok Mulubrhan (XDS Astana Team) règle le sprint du peloton et prend la deuxième place, devant Thibaud Gruel (Groupama-FDJ United), qui complète le podium. Veistroffer fait coup double et s’empare du maillot rouge de leader.
SOLO WIN FOR BAPTISTE VEISTROFFER AFTER BEING IN THE BREAKAWAY FROM KM0 👏#TourOfOman pic.twitter.com/kqy8rSajFW
— Tour of Oman (@tourofoman) February 8, 2026
Le classement de la 2ème étape du Tour d’Oman 2026
- Baptiste Veistroffer
- Henok Mulubrhan
- Thibaud Gruel
Results powered by FirstCycling.com