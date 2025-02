Olav Kooij (Team Visma | Lease a Bike) a remporté, ce samedi, la 1ʳᵉ étape du Tour d’Oman 2025. Annoncé grand favori en cas d’arrivée groupée, le Néerlandais s’est imposé au sprint devant Pavel Bittner (Team Picnic PostNL) et Erlend Blikra (Uno-X Mobility). Olav Kooij décroche sa 37ᵉ victoire chez les professionnels et s’empare du premier maillot de leader de ce Tour d’Oman 2025.

Favorite win for Olav Kooij.

Third podium of the season for Erlend Blikra. pic.twitter.com/x1wTWcp49q

— Vegar Kulset (@VegarKulset) February 8, 2025