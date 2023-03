Les favoris de Tirreno Adricatico 2023

La 58e édition de la Tirreno-Adriatico Crédit Agricole se déroulera du Lido di Camaiore à San Benedetto del Tronto (6-12 mars) avec, une fois encore, un plateau de stars en compétition. Parmi les prétendants au Tridente di Nettuno figurent Primoz Roglic (vainqueur en 2019), Jai Hindley (vainqueur du Giro d’Italia en 2022), Adam Yates (vainqueur du UAE Tour en 2020), Enric Mas (finaliste de la Vuelta a España en 2022) et Mikel Landa (3e en 2022).

Parmi les autres grands noms figurent le vainqueur des Strade Bianche Tom Pidcock, Wout Van Aert, Mathieu Van Der Poel, Julian Alaphilippe, Filippo Ganna, Damiano Caruso, Joao Almeida, Giulio Ciccone, Alexsandr Vlasov, Thibaut Pinot, Peter Sagan, Dylan Groenewegen, Fabio Jakobsen, Mark Cavendish, Biniam Girmay, Tao Geoghegan Hart, Michal Kwiatkowski (vainqueur 2018) et Greg Van Avermaet (vainqueur 2016).

Aujourd’hui, le premier coureur à prendre le départ de l’étape 1 (contre la montre) sera Dylan Groenewegen (Team Jayco AlUla) à 12h50. Le dernier sera Valerio Conti (Team Corratec) à 15h48.

Six coureurs que l’on peut citer dans les favoris de la 58ème Tirreno-Adriatico se sont exprimés lors d’une conférence de presse d’avant course à Lido di Camaiore. Dont voici quelques extraits.

Jai Hindley : « C’est agréable d’être de retour après avoir gagné le Giro. J’aime vraiment l’Italie. C’est mon pays préféré pour faire du vélo. Nous avons une équipe très forte avec des cartes à jouer pour le classement général avec Vlasov et Kämna qui se préparent pour le Giro. C’est un peloton de grande classe. Je suis impatient de courir. »

Filippo Ganna : « J’ai déjà fait Tirreno-Adriatico six fois, comme le nombre de saisons que j’ai faites en tant que professionnel. Cette course m’a fait beaucoup souffrir mais m’a aussi donné beaucoup de satisfactions. Dans le contre-la-montre d’ouverture, les prévisions météorologiques semblent les mêmes pour tout le monde. Je vais donner le meilleur de moi-même mais je ne connais pas la forme de mes adversaires ».

Mathieu van der Poel : « Dans mon esprit, cette course n’est pas seulement une préparation pour les classiques. Je vais aussi tenter de remporter une étape, pour moi ou pour l’équipe. Mon meilleur souvenir de cette course reste l’étape que j’ai gagnée il y a deux ans car elle était très exigeante ».



Wout van Aert : « Je suis rentré hier d’un camp d’entraînement en altitude de 3 semaines à Tenerife. Plutôt que le contre-la-montre d’ouverture, je cherche plutôt à être performant vers la fin de la semaine. J’espère avoir un bon résultat dans une étape de Tirreno-Adriatico ».

Julian Alaphilippe : « J’espère faire une bonne semaine de course. Je veux une victoire d’étape pour moi et une autre avec Fabio [Jakobsen] dans un sprint. Je ne sais pas quoi dire à propos de Strade Bianche. J’étais juste dans un mauvais jour avec de mauvaises jambes. J’espère que je me sentirai mieux cette semaine, c’est une semaine importante de course. Je suis très motivé ».

Mikel Landa : « Ma forme est bonne. J’arrive ici avec une grande motivation. J’ai déjà fait deux fois le top 3 final de Tirreno-Adriatico. On verra si j’arrive à remonter un peu dans le classement général. Je connais l’arrivée en côte de Sassotetto [où il a gagné il y a cinq ans]. Ce n’est pas une montée qui fait de grandes différences, donc la course peut se décider n’importe où, à partir du contre-la-montre d’ouverture ».