Cette semaine, nous avons deux rendez-vous incontournables au programme : Paris-Nice et Tirreno-Adriatico. La course des deux mers promet d’être particulièrement animée, avec des stars au rendez-vous et un parcours intéressant. Voici un tour d’horizon des principales informations à retenir pour suivre cette 58e édition tracée sur sept étapes entre Lido di Camaiore et San Benedetto del Tronto.

Le retour de Mathieu van der Poel et Wout van Aert

Après avoir animé les courses de cyclo-cross tout l’hiver, les éternels concurrents vont de nouveau s’affronter sur les routes de Tirreno-Adriatico. Cette course sied parfaitement à leurs qualités de puncheurs, et ils devraient se livrer un mano à mano passionnant. Julian Alaphilippe, déjà vainqueur cette saison, sera également de la partie. Primoz Roglic a quant à lui avancé sa reprise et est attendu au départ ce lundi. Enric Mas, Biniam Girmay, Jai Hindley ou encore Thymen Arensman complètent un plateau cinq étoiles. Le slovène Tadej Pogacar ne défendra pas son titre, car il est présent sur Paris-Nice pour la première fois.

Le parcours de la course

Cette 58e édition de Tirreno-Adriatico débutera avec un contre-la-montre de 11,5 km à Lido di Camaiore. Les deuxième et troisième étapes seront propices aux sprinteurs, tandis que la quatrième étape devrait être le théâtre d’un duel entre les meilleurs puncheurs. Les cinquième et sixième étapes seront des étapes pour les costauds, avec des montées difficiles. La septième et dernière étape se terminera à San Benedetto del Tronto.

1re étape (6 mars) : Lido di Camaiore – Lido di Camaiore (CLM – 11,5km)

un contre-la-montre individuel de 11,5 km de Lido di Camaiore à Marina di Pietrasanta. Le parcours plat suit la côte de la mer Tyrrhénienne avec un point intermédiaire au km 5. Le parcours est une copie de l’année dernière, mais plus court de 2,4 km, remporté par Filippo Ganna.

2e étape (7 mars) : Camaiore – Follonica (210km)

La deuxième étape de 209 km va de Camaiore à Follonica. Le parcours est plat et se termine par une boucle de 21,4 km avec une côte de 1,3 km à 6% à 10 km de l’arrivée. Bien qu’il y ait quelques montées intermédiaires, aucun sprinter ne sera inquiété.

3e étape (8 mars) : Follonica – Foligno (216km)

La troisième étape, de 216 km de Follonica à Foligno, est une étape pour les sprinters, avec des collines dans la première moitié et des routes plates dans la seconde. Le Passo del Lume Spento est une montée de 12,6 km à 4,2% qui a figuré deux fois dans l’étape de Gravel du Giro 2021. Le parcours devient plat après le domaine de La Foce.

4e étape (9 mars) : Greccio – Tortoreto (218km)

La quatrième étape est la plus longue de la course, avec 219 km de Greccio à Tortoreto. Le parcours vallonné comprend une montée de 5 km vers Castelfranco et se termine dans une montée de 3,2 km à 7%.

5e étape (10 mars) : Morro d’Oro – Sassotetto (168km)

L’étape reine de la Tirreno-Adriatico offre un parcours vallonné avant une arrivée au sommet dans la station de ski de Sarnano-Sassotetto. Une étape de 168 kilomètres avec un dénivelé de 3 800 mètres. La montée finale de 13,2 kilomètres à 7,2% risque de chamboule le classement général.

6e étape (11 mars) : Osimo Stazione – Osimo (193km)

Etape de 194 kilomètres pour se rendre d’Osimo Stazione à Osimo. Le parcours est vallonné, et le final dans la vieille ville d’Osimo comporte des pavés.

7e étape (12 mars) : San Benedetto del Tronto – San Benedetto del Tronto (154km)

La course se termine par une étape de 10 km à San Benedetto del Tronto, le long de la mer Adriatique. Le parcours est plat et rapide, et sera un contre-la-montre individuel pour la dernière étape. Les coureurs devront donner leur maximum pour remporter cette dernière étape.

Comment suivre la course à la TV ?

Les amateurs de cyclisme pourront suivre la course en direct et en exclusivité sur Eurosport 1, Eurosport 2, Eurosport.fr et l’application Eurosport.

Les engagés sur Tirreno-Adriatico 2023

Outre les quatre ténors Alaphilippe, Roglic, van der Poel et van Aert, d’autres coureurs prometteurs seront au départ, tels que Jai Hindley, Enric Mas, Aleksandr Vlasov, Mikel Landa, Matej Mohoric, Biniam Girmay, Thibaut Pinot ou encore Valentin Madouas. Tirreno-Adriatico s’annonce comme un rendez-vous palpitant, avec un plateau cinq étoiles et un parcours intéressant.