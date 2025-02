Fabio Christen (Q36.5 Pro Cycling Team) a remporté, ce samedi, la 45ᵉ édition du Tour de Murcie. La course s’est décantée à près de 100 kilomètres de l’arrivée sur les pentes de l’Alto Collado Bermejo. Quatre coureurs ont longtemps ouvert la route (Wellens, Berthet, Velasco, Fagundez). Mais les fuyards ont été repris par le groupe des favoris dans la dernière ascension du jour. Fabio Christen lance le sprint de loin et parvient à résister au retour d’Aurélien Paret-Peintre (Décathlon AG2R La Mondiale), 2ᵉ et Cristian Scaroni (XDS Astana Team), 3ᵉ. À 22 ans, Fabio Christen décroche sa première victoire chez les professionnels, la cinquième de la Q36.5 en 2025.

First pro win for Fabio Christen, who takes home the Vuelta a Murcia 2025! #VueltaRM2025 https://t.co/753UuhW6sW pic.twitter.com/Ig7LREVWrC — Eemeli (@LosBrolin) February 15, 2025

Le classement du Tour de Murcie 2025

Fabio Christen Aurélien Paret-Peintre Cristian Scaroni

