La deuxième et dernière étape du Tour de Murcie a été stoppée après quelques kilomètres de course en raison des vents violents qui frappent la région. Les coureurs sont repartis pour une dizaine de kilomètre de parade.

Blown away. Literally. 🌪️ 🙏 Luckily everyone is okay. The race is neutralised. 🇪🇸 #VueltaRM2026 pic.twitter.com/eH3Jx9iZx0 — Unibet Rose Rockets (@rockets_cycling) February 14, 2026

Vainqueur de la première étape, qui avait déjà été perturbéé par les vents violents, Marc Soler (UAE Team Emirates – XRG) remporte le classement général de ce Tour de Murcie 2026. Il devance son coéquipier Julius Johansen et Tom Pidcock (Pinarello Q36.5 Pro Cycling Team).

Le classement du Tour de Murcie 2026

Marc Soler Julius Johansen Tom Pidcock

Results powered by FirstCycling.com