Marc Soler (UAE Team Emirates – XRG) a remporté, ce vendredi, la 1ère étape du Tour de Murcie 2026, course par étape qui a lieu sur deux jours. En raison des vents violents qui frappent la région, l’étape a été raccourcie à 83,5 km de course. Présente en nombre à l’avant, la formation UAE Team Emirates – XRG a délivré un récital avec Julius Johansen et Marc Soler, qui se sont détachés dans le final. Dans l’ultime difficulté, Soler part seul et s’offre la victoire en solitaire. Johansen parvient à garder la deuxième place devant Tom Pidcock (Pinarello Q36.5 Pro Cycling Team), qui complète le podium à 40″. Marc Soler s’empare de la tête du classement général avant la deuxième et dernière étape ce samedi.

Marc Soler navigates the chaos 🔥 Carnage in the crosswinds but UAE Team Emirates dominate with a 1-2 in Yecla 👌 pic.twitter.com/kSNykf6dbl — Cycling on TNT Sports (@cyclingontnt) February 13, 2026

Le classement de la 1ère étape du Tour de Murcie 2026

Marc Soler Julius Johansen Tom Pidcock

Results powered by FirstCycling.com