Marc Soler (UAE Team Emirates – XRG) a remporté, ce vendredi, la 1ère étape du Tour de Murcie 2026, course par étape qui a lieu sur deux jours. En raison des vents violents qui frappent la région, l’étape a été raccourcie à 83,5 km de course. Présente en nombre à l’avant, la formation UAE Team Emirates – XRG a délivré un récital avec Julius Johansen et Marc Soler, qui se sont détachés dans le final. Dans l’ultime difficulté, Soler part seul et s’offre la victoire en solitaire. Johansen parvient à garder la deuxième place devant Tom Pidcock (Pinarello Q36.5 Pro Cycling Team), qui complète le podium à 40″. Marc Soler s’empare de la tête du classement général avant la deuxième et dernière étape ce samedi.

Le classement de la 1ère étape du Tour de Murcie 2026
  1. Marc Soler
  2. Julius Johansen
  3. Tom Pidcock

Results powered by FirstCycling.com

Crédit : UAE Team Emirates – XRG / Ph.sprint