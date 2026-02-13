Arnaud Tendon (Van Rysel Roubaix) a remporté, ce vendredi, la 1ère étape du Tour de la Provence. Au terme des 163 kilomètres de course disputés sous la pluie, entre Marseille et Saint-Victoret, l’échappée a eu le dernier mot. Arnaud Tendon s’impose au bout de l’effort juste devant son compagnon d’échappée, Mattia Bais (Team Polti VisitMalta). Luke Lamperti (EF Education-EasyPost) règle le sprint du peloton à la troisième place et n’échoue qu’à quelques mètres des deux fuyards. À 23 ans, le Suisse Arnaud Tendon décroche sa première victoire professionnele et endosse le maillot de leader du classement général.

Sous le déluge, l’échappée est allée au bout sur la première étape du Tour de La Provence !

C’est le Suisse Arnaud Tendon qui décroche la victoire, la deuxième de la saison pour son équipe Van Rysel-Roubaix ! #lequipeVELO pic.twitter.com/I8QmI2FCmI

— la chaine L’Équipe (@lachainelequipe) February 13, 2026