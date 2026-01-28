Antonio Morgado (UAE Team Emirates – XRG) a remporté, ce mercredi, le Trofeo Calvia, première manche du challenge de Majorque 2026. Le jour de ses 22 ans, le Portugais a attaqué dans le final en compagnie du jeune Hector Alvarez (Espagne). Les deux hommes ont repris les derniers rescappés de l’écahppée avant de se disputer la victoire au sprint. Morgado fait parler sa point de vitesse et s’impose au sprint devant Alvarez, qui n’a que 19 ans, au terme d’une longue journée sous la pluie. Adne Holter (Uno-X Mobility) complète le podium devant le jeune français Adrien Boichis (Red Bull Bora-Hansgrohe), tous deux présents dans l’échappée matinale.

Morgado masterclass in Mallorca 🤩 The birthday boy puts in a huge ride – bridging from the peloton to the escapees, then attacking with Alvarez for the win 👌 pic.twitter.com/ju5RzLtd0k — Cycling on TNT Sports (@cyclingontnt) January 28, 2026

Le classement du Trofeo Calvia 2026

Antonio Morgado Hector Alvarez Adne Holter

