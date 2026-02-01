Arne Marit (Red Bull Bora-Hansgrohe) a remporté, ce dimanche, la 23ème édition du Trofeo Palma, cinquième et dernière manche du Challenge de Majorque 2026. Au terme des 158,3 km de course, le Belge s’est imposé au sprint. Il devance Max Kanter (XDS Astana Team) et son jeune coéquipier Alessio Magagnotti. Après la victoire de l’équipe de Red Bull Bora-Hansgrohe sur le CLM par équipe du Trofeo Ses Sallines et les deux succès de Remco Evenepoel, la formation allemande termine le Challenge de Majorque en ayant remporté quatre des cinq manches.
Arne Marit wins Trofeo Palma 2026! His first win in 5 years!https://t.co/KLPPSqm4zQ pic.twitter.com/j6N9E6wVet
— Eemeli (@LosBrolin) February 1, 2026
Le classement du Trofeo Palma 2026
- Arne Marit
- Max Kanter
- Alessio Magagnotti
