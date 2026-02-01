À découvrir

aussi

Trofeo Palma : Iúri Leitão vainqueur surprise Après avoir pris quelques longueurs d'avance dans le dernier kilomètre, Iúri Leitão (Caja Rural - Seguros RGA) a remporté le Trofeo Palma.

Trofeo Andratx : la course arrêtée Le Trofeo Andratx, quatrième manche du Challenge de Majorque 2025, n'ira pas à son terme. La course a été définitivement arrêtée après 25 km....

Trofeo Serra Tramuntana : Florian Stork vainqueur surprise Première victoire chez les professionnels pour Florian Stork (Tudor Pro Cycling Team), qui a remporté le Trofeo Serra Tramuntana, troisième manche du Challenge de...

Trofeo Ses Salines : Marijn van den Berg s’impose Marijn van den Berg (EF Education-EasyPost) a remporté le Trofeo Ses Salines, deuxième manche du Challenge du Majorque, devant Anthony Turgis.

Jan Christen remporte le Trofeo Calvia Jan Christen (UAE Team Emirates - XRG) a remporté la première manche du Challenge de Majorque 2025, le Trofeo Calvia.

Présentation du Challenge de Majorque 2025 Le challenge de Majorque regroupe cinq épreuves, qui se tiendront du 29 janvier au 2 février. Voici les parcours et les favoris.

Gerben Thijssen remporte le Trofeo Palma Gerben Thijssen (Intermarché-Wanty) a remporté le Trofeo Palma, dernière manche du Challenge de Majorque devant Alexander Kristoff et Marijn van den Berg.

Trofeo Pollença – Port d’Andratx : victoire de Pelayo Sanchez Pelayo Sanchez (Movistar Team) a remporté le Trofeo Pollença - Port d'Andratx, quatrième manche du Challenge de Majorque.

Lennert Van Eetvelt remporte le Trofeo Serra Tramuntana Lennert Van Eetvelt (Lotto Dstny) a remporté le Trofeo Serra Tramuntana, troisième manche du Challenge de Majorque, devant Vlasov et McNulty.