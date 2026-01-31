Remco Evenepoel (Red Bull Bora-Hansgrohe) a remporté, ce samedi, le Trofeo Andratx-Pollença, quatrième manche du Challenge de Majorque 2026. Après avoir remporté le Trofeo Ses Sallines avec son équipe et le Trofeo Serra Tramuntana en solitaire, le Belge poursuit son excellent début de saison avec cette victoire. Dans la montée finale du Mirador d’Es Colomer, Evenepoel a distancé Mathys Rondel (Tudor Pro Cycling Team), qui prend la deuxième place. Son coéquipier Maxim van Gils complète le podium du jour. Remco Evenepoel sera au départ du Tour de la communauté valencienne la semaine prochaine.

Le classement du Trofeo Andratx-Pollença 2026
  1. Remco Evenepoel
  2. Mathys Rondel
  3. Maxim van Gils

Results powered by FirstCycling.com

Crédit : friesoooooo / Red Bull Bora-Hansgrohe