Remco Evenepoel (Red Bull Bora-Hansgrohe) a remporté, ce samedi, le Trofeo Andratx-Pollença, quatrième manche du Challenge de Majorque 2026. Après avoir remporté le Trofeo Ses Sallines avec son équipe et le Trofeo Serra Tramuntana en solitaire, le Belge poursuit son excellent début de saison avec cette victoire. Dans la montée finale du Mirador d’Es Colomer, Evenepoel a distancé Mathys Rondel (Tudor Pro Cycling Team), qui prend la deuxième place. Son coéquipier Maxim van Gils complète le podium du jour. Remco Evenepoel sera au départ du Tour de la communauté valencienne la semaine prochaine.

😬 « 𝙄𝙡 𝙣’𝙖 𝙥𝙖𝙨 𝙗𝙚𝙨𝙤𝙞𝙣 𝙙𝙚 𝙘̧𝙖 𝙥𝙤𝙪𝙧 𝙜𝙖𝙜𝙣𝙚𝙧 ! » Polémique en vue ? Remco Evenepoel s’envole et lâche Mathys Rondel à 2,6 kilomètres de l’arrivée… dans le sillage des motos#LesRP #ChallengeMallorca pic.twitter.com/SmCAJtB1CX — Eurosport France (@Eurosport_FR) January 31, 2026

Le classement du Trofeo Andratx-Pollença 2026

Remco Evenepoel Mathys Rondel Maxim van Gils

