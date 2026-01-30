Remco Evenepoel (Red Bull Bora-Hansgrohe) a remporté, ce vendredi, le Trofeo Serra Tramuntana, troisième manche du Challenge de Majorque 2026. Le Belge est passé à l’offensive à plus de 55 kilomètres de l’arrivée, dans le Coll de Soller. Après avoir distancé ses derniers concurrents dans la descente, il a rapidement creusé l’écart avant de s’imposer en solitaire. Il devance Antonio Morgado (UAE Team Emirates – XRG) et Christian Scaroni (XDS Astana Team). Mathys Rondel (Tudor Pro Cycling Team) prend la quatrième place. Après avoir remporté le CLM par équipe sur le Trofeo Ses Salines, Remco Evenepoel lève les bras en solitaire et débute sa saison de la meilleure des manières.

Statement. Made. 😮‍💨 The perfect start for Remco Evenepoel as he wins his second race in as many days for Red Bull-Bora-hansgrohe. pic.twitter.com/5TvPAhKBN7 — Cycling on TNT Sports (@cyclingontnt) January 30, 2026

Le classement du Trofeo Serra Tramuntana 2026

Remco Evenepoel Antonio Morgado Christian Scaroni

