La formation Red Bull Bora-Hansgrohe a remporté, ce jeudi, la 19ème édition du Trofeo Ses Sallines, deuxième manche du challenge de Majorque 2026. Au terme de ce contre-la-montre par équipe de 23,8 km disputé entre Ses Salines et Colònia de Sant Jordi, la formartion allemande, emmenée par Florian Lipowitz ou encore Remco Evenepoel, a réalisé le meilleur temps en 23:55″, à près de 60 km/h de moyenne. La Movistar prend la deuxième place à 04″, devant la Jayco AlUla, qui complète le podium à 17″.

New colours, same outcome 😮‍💨 Remco Evenepoel and Red Bull Bora Hansgrohe take the TTT win in Trofeo Ses Salines 🙌 pic.twitter.com/zRt5QdExPj — Cycling on TNT Sports (@cyclingontnt) January 29, 2026

Le classement du Trofeo Ses Sallines 2026

Red Bull Bora-Hansgrohe Movistar Jayco-AlUla

