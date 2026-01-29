La formation Red Bull Bora-Hansgrohe a remporté, ce jeudi, la 19ème édition du Trofeo Ses Sallines, deuxième manche du challenge de Majorque 2026. Au terme de ce contre-la-montre par équipe de 23,8 km disputé entre Ses Salines et Colònia de Sant Jordi, la formartion allemande, emmenée par Florian Lipowitz ou encore Remco Evenepoel, a réalisé le meilleur temps en 23:55″, à près de 60 km/h de moyenne. La Movistar prend la deuxième place à 04″, devant la Jayco AlUla, qui complète le podium à 17″.

Le classement du Trofeo Ses Sallines 2026
  1. Red Bull Bora-Hansgrohe
  2. Movistar
  3. Jayco-AlUla

Results powered by FirstCycling.com

Crédit : Challenge Mallorca