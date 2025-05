Olav Kooij (Visma | Lease a Bike) a remporté, ce jeudi, la 12ᵉ étape du Giro d’Italia 2025. Au terme des 172 kilomètres de course disputés entre Modena et Viadana, le Néerlandais s’est imposé au sprint, idéalement lancé par Wout van Aert. Il devance Casper van Uden (Team Picnic PostNL) et Ben Turner (Ineos Grenadiers). Après avoir empoché 2″ de bonification au cours de l’étape, Isaac Del Toro (UAE Team Emirates – XRG) conforte son maillot rose, 33″ devant son coéquipier Juan Ayuso.

Ooh la la what a sprint!! Olav Kooij wins the stage 12! 🔥🚀 Monster turn by WVA to set him up! #GirodItaliahttps://t.co/NMKxP2YQDU pic.twitter.com/Sq8odEW7Lx — Eemeli (@LosBrolin) May 22, 2025

Le classement de la 12ᵉ étape du Giro d’Italia 2025

Olav Kooij Casper van Uden Ben Turner Pa

