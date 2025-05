Dan Hoole (Lidl-Trek) a remporté, ce mardi, la 10ᵉ étape du Giro d’Italia 2025. Au terme de contre-la-montre individuel de 28,6 km entre Lucca et Pise, le champion des Pays-Bas a réalisé le meilleur temps en 32:30″, à près de 53 km/h de moyenne. Il devance les Britanniques Joshua Tarling (Ineos Grenadiers), +07″ et Ethan Hayter (Soudal Quick-Step), +10″. Les favoris du classement général n’ont pas pu se mêler à la lutte pour la victoire d’étape en raison de la pluie, qui a fait son apparition. Victime d’une chute lors de la reconnaissance quelques heures plus tôt, Primoz Roglic (Red Bull Bora-Hansgrohe) termine 17ᵉ à 1:15″ et réalise le meilleur temps des favoris, 19″ devant Juan Ayuso (UAE Team Emirates – XRG). Isaac Del Toro (UAE Team Emirates – XRG) conserve le maillot rose, 25″ devant Juan Ayuso.

🩷💺 Hot seat alert!

A really strong ride from the Dutch Champ, and @daanhoole is the provisional leader of this Tudor ITT#GirodItalia pic.twitter.com/CUjThgjcjp — Giro d’Italia (@giroditalia) May 20, 2025

Le classement de la 10ᵉ étape du Giro d’Italia 2025

