Alec Segaert (Bahrain Victorious) a remporté, ce jeudi, la 67ème édition du Grand Prix de Denain – Porte du Hainaut, deuxième manche de la FDJ United series 2026. À plus de 45 kilomètres de l’arrivée, Per Strand Hagenes (Visma | Lease a Bike) et Alec Segaert s’isolent en tête de course. Dans le dernier secteur pavé, Hagenes parvient à décrocher Segaert de sa roue. Mais le Belge ne lache rien et se joue d’Hagenes dans le final en le laissant volontairement quelques longueurs devant.

Bike racing at it’s finest! Great 1vs1 going on here #GPDenain pic.twitter.com/zHYUJnCMXo — Eemeli (@LosBrolin) March 19, 2026

À 2,5 km de l’arrivée, Segaert place son attaque et laisse le Norvégien sur place. Passé tout proche de la victoire sur Danilith Nokere Koerse ce mercredi, Segaert s’impose à Denain juste devant le peloton. Il décroche sa première victoire sous le maillot de la Bahrain Victorious. Milan Menten (Lotto-Intermarché) prend la deuxième place, devant Anthony Turgis (TotalEnergies), qui complète le podium. Axel Zingle (Visma | Lease a Bike) est 5ème.

Le numéro d’Alec Segaert ! Battu sur le fil à Nokere hier, le Belge a été malin pour remporter le GP de Denain, quelle course ! Suivez la saison cycliste sur Eurosport et HBO Max pic.twitter.com/YOt8vjOqOH — Eurosport France (@Eurosport_FR) March 19, 2026

Le classement du Grand Prix de Denain 2026

Alec Segaert Milan Menten Anthony Turgis

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