Alec Segaert (Bahrain Victorious) a remporté, ce jeudi, la 67ème édition du Grand Prix de Denain – Porte du Hainaut, deuxième manche de la FDJ United series 2026. À plus de 45 kilomètres de l’arrivée, Per Strand Hagenes (Visma | Lease a Bike) et Alec Segaert s’isolent en tête de course. Dans le dernier secteur pavé, Hagenes parvient à décrocher Segaert de sa roue. Mais le Belge ne lache rien et se joue d’Hagenes dans le final en le laissant volontairement quelques longueurs devant.

À 2,5 km de l’arrivée, Segaert place son attaque et laisse le Norvégien sur place. Passé tout proche de la victoire sur Danilith Nokere Koerse ce mercredi, Segaert s’impose à Denain juste devant le peloton. Il décroche sa première victoire sous le maillot de la Bahrain Victorious. Milan Menten (Lotto-Intermarché) prend la deuxième place, devant Anthony Turgis (TotalEnergies), qui complète le podium. Axel Zingle (Visma | Lease a Bike) est 5ème.

Le classement du Grand Prix de Denain 2026

  1. Alec Segaert
  2. Milan Menten
  3. Anthony Turgis

Results powered by FirstCycling.com

Crédit : LNC / Xavier Pereyron