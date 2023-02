Le sprint final de la 5ème étape de l’UAE Tour a été remporté par Dylan Groenewegen devant Fernando Gaviria (Movistar Team) et Sam Bennett (Bora – Hansgrohe).

L’équipe Jayco Alula a parfaitement placé Groenewegen pour une fin de course rapide et le sprinteur néerlandais a réussi à parfaitement synchroniser son accéleration pour décrocher sa deuxième victoire de la saison.

Pendant ce temps, Remco Evenepoel (Soudal Quick-Step) a confirmé son avance en tête du classement général et du classement jeune en remportant la deuxième place dans le deuxième sprint intermédiaire. Ces secondes bonus signifient que le champion du monde mène désormais Lucas Plapp (Ineos Grenadiers) de neuf secondes dans les deux classements.

La cinquième place de Tim Merlier, quant à elle, lui a permis de prendre le contrôle du maillot vert (classement par points), tandis qu’Edward Planckaert (Alpecin-Deceuninck) a défendu son maillot noir (classement des sprints intermédiaires).

L’étape d’aujourd’hui a vu le peloton parcourir 170 km depuis Al Marjan Island et plus de 50 km ont été parcourus avant que quatre coureurs ne forment finalement l’échappée. Ce quatuor est resté en tête pour disputer le premier sprint intermédiaire de la journée, avant que trois échappés ne se détachent, laissant Thomas De Gendt (Lotto Dstny) poursuivre seul jusqu’à ce qu’il soit finalement rattrapé à 21 km de l’arrivée. À ce moment-là, plusieurs équipes ont accéléré le rythme et Plapp s’est temporairement retrouvé du mauvais côté d’une grande cassure dans le peloton, avant que ses coéquipiers ne ramènent tout le monde ensemble dans la course finale. C’est alors que les trains de sprinteurs se sont affrontés pour mener leurs leaders sur la ligne et Groenewegen a prouvé qu’il était le plus rapide.

S’exprimant après la présentation du podium, le vainqueur de l’étape, Dylan Groenewegen, a déclaré

« Il y avait un peu de vent aujourd’hui mais pas assez pour diviser le peloton. J’étais un peu loin derrière dans la course au sprint mais mes coéquipiers m’ont trouvé et nous étions en bonne position à 3 km de l’arrivée. Ils m’ont donné une très bonne avance et c’est une belle victoire. J’ai hâte de recommencer demain maintenant ».

Le porteur du maillot rouge et blanc Remco Evenepoel a déclaré :

« Lorsque la scission du peloton s’est produite dans les 20 derniers kilomètres, j’étais bien positionné à l’avant. Nous savions qu’aujourd’hui serait un peu mouvementé avec les entrées rapides dans les virages et tous les ronds-points. Une course dans un vent de face est toujours mouvementée. J’ai vu des mouvements fous. Mais en ce qui me concerne, j’ai roulé en toute sécurité jusqu’à la ligne et je suis vraiment heureux d’augmenter mon avance de deux secondes, car chaque seconde pourrait finalement compter dans la bataille pour le maillot rouge. »

Le porteur du Maillot Vert, Tim Merlier, a déclaré :

« Je voulais gagner ma deuxième étape aujourd’hui, mais c’était un sprint difficile. Je pense avoir bien roulé mais je suis peut-être parti un peu trop tôt. Je voulais aussi prendre des points dans le sprint intermédiaire, mais j’ai entendu Remco derrière moi et je l’ai laissé prendre deux secondes de bonus. J’essaierai d’aller chercher la victoire d’étape demain, et à partir de là, nous verrons si je suis en bonne position pour remporter le classement par points au général. »