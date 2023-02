L’UAE Tour 2023 débute ce lundi 20 février. Les coureurs s’élanceront pour une semaine de course à travers les Émirats arabes-unis. Voici le parcours et les favoris de cette 5ème édition.

La 5ème édition de l’UAE Tour aura lieu du 20 au 26 février 2023. 7 étapes attendent les coureurs, dont un contre-la-montre par équipes et deux arrivées au sommet. L’an dernier, Tadej Pogacar (UAE Team Emirates) s’était imposé devant Adam Yates (Ineos Grenadiers) et Pello Bilbao (Bahrain-Victorious). Cette année, le double vainqueur sortant ne sera pas là pour défendre son titre. Le champion du monde Remco Evenepoel (Soudal Quick-Step) et Jay Vine (UAE Team Emirates) seront au départ de cette 5ème édition.

Le parcours de l’UAE Tour 2023

Étape 1 : Al Dhafra Castle → Al Mirfa (151 km)

Le premier maillot de leader de cette 5ème édition de l’UAE Tour sera promis aux sprinters, avec une étape plate, sans difficulté à gravir.

Étape 2 : Contre-la-montre par équipes / Khalifa Port → Khalifa Port (17,3 km)

Les 20 formations présentes sur cette épreuve auront un contre-la-montre par équipes long de 17,3 km à effectuer autour de Khalifa Port.

Étape 3 : Umbrella Beach Al Fujairah → Jebel Jais (185 km)

Après un sprint et un contre-la-montre, les grimpeurs seront mis à l’honneur lors de cette troisième étape avec une arrivée en haut de Jebel Jais (19 km à 5,6%)

Étape 4 : Al Shindagha → Dubai Harbour (174 km)

Nouveau sprint en vue pour cette quatrième étape avec une arrivée prévue dans les rues de Dubai au terme des 174 km de course.

Étape 5 : Al Marjan Island → Umm al Quwain (170 km)

Les sprinters auront, une nouvelle fois, toutes les chances de briller sur cette 5ème étape avec un parcours sans difficultés.

Étape 6 : Warner Bros. World Abu Dhabi → Abu Dhabi Breakwater (166 km)

Pour la quatrième et dernière fois de la semaine, ce sont les sprinters se joueront la victoire dans les rues d’Abu Dhabi après 166 km de course.

Étape 7 : Hazza Bin Zayed Stadium → Jebel Hafeet (153 km)

Cette 7ème et dernière étape sera décisive pour le classement général avec une arrivée jugée en haut de Jebel Hafeet (10,7 km à 6,8%).

Les favoris de l’UAE Tour 2023

Remco Evenepoel (Soudal Quick-Step)

Le champion du monde aura le statut de favori.





Jay Vine (UAE Team Emirates)

Vainqueur du Santos Tour Down Under, l’Australien est en grande forme.





Sepp Kuss (Jumbo-Visma)

L’Américain dispute sa première course de la saison 2023.





Pello Bilbao (Bahrain-Victorious)

Le rouleur-grimpeur basque aura une belle carte à jouer.





Thomas Gloag (Jumbo-Visma)

6ème du Tour de Valence, le jeune britannique performe en ce début de saison.





Adam Yates (UAE Team Emirates)

Il disputera sa première course sous ses nouvelles couleurs à l’occasion de l’UAE Tour 2023.





Luke Plapp (Ineos Grenadiers)

Le champion d’Australie sera l’un des outsiders.





Einer Rubio (Movistar Team)

4ème du Tour de San Juan, il sera à surveiller.





Comment suivre l’UAE Tour 2023 ?

L’épreuve sera diffusée en direct sur les antennes d’Eurosport 1.