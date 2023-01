Le jeune coureur récemment recruté par l’équipe UAE Team Emirates après avoir fait ses débuts chez Alpecin, Jay Vine fait un joli début de saison en remportant le championnat national australien de contre-la-montre. Le jeune homme de 27 ans a réalisé une course rapide sur le parcours de 37,5 km, affichant une vitesse moyenne de 48,2 km/h et devançant de 3 secondes le spécialiste du contre-la-montre Luke Durbridge (Jayco-Alula), qui monte sur la seconde marche du podium.

Jay Vine réagit à sa victoire

« Je suis super heureux de cette victoire. Le contre-la-montre est toujours quelque chose que je pensais pouvoir améliorer, mais je n’avais tout simplement pas été capable d’aller vite dans une bonne position sur le vélo depuis que je suis devenu professionnel. Nous avons beaucoup travaillé avec l’équipe pour me mettre dans la bonne position, et ça marche vraiment pour moi jusqu’à présent. Remporter le titre ici avec le grand soutien de ma femme, de mes amis et de ma famille est tout simplement une façon incroyable de commencer la saison. «

Ce résultat marque la première victoire de la saison pour l’équipe UAE Team Emirates et est encourageant avant le Tour Down Under qui débute le 17 janvier.