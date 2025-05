Richard Carapaz (EF Education-EasyPost) a remporté, ce mercredi, la 11ᵉ étape du Giro d’Italia 2025. La bonne échappée a mis de nombreux kilomètres à se former et c’est finalement un groupe de cinq coureurs qui a réussi à s’extirper du peloton. À 94 km de l’arrivée, dans l’Alpe San Pelligrino, Egan Bernal (Ineos Grenadiers) a attaqué, tout de suite pris en chasse par les UAE Team Emirates – XRG, Juan Ayuso et le maillot rose Isaac Del Toro avant que tout ne rentre dans l’ordre.

We got some early GC moves! 🇬🇧 @INEOSGrenadiers using their satellite riders for @Eganbernal, but the Maglie Rosa e Bianco follow!

We just made it halfway through the stage 🥵 #GirodItalia pic.twitter.com/VdXGsKQbX6

— Giro d’Italia (@giroditalia) May 21, 2025