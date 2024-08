À 20 ans, le grimpeur italien Giulio Pellizzari va rejoindre la formation Red Bull Bora-Hansgrohe en 2025.

Giulio Pellizzari s’est engagé avec l’équipe Red Bull Bora-Hansgrohe pour les deux prochaines saisons. À 20 ans, il est un grimpeur très prometteur. L’an dernier, il a terminé 2ᵉ du Tour de l’Avenir derrière Isaac del Toro, après avoir remporté la dernière étape. Cette année, pour son premier Grand Tour, il a pris la 2ᵉ place sur la 16ᵉ étape du Giro, seulement battu par Tadej Pogačar.

Welcome @giulio_pellizzari 🙌

From 2025, the youngster will move to the WorldTour and ride in the Red Bull – BORA – hansgrohe jersey.#redbullborahansgrohe #bandofbrothers #welcome pic.twitter.com/AADiS1nPQl

