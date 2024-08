C’est officiel, Lenny Martinez va quitter la Groupama-FDJ pour rejoindre la formation Bahrain Victorious en 2025.

L’équipe Bahrain Victorious a annoncé, ce dimanche, la signature de Lenny Martinez pour les trois prochaines saisons. Passé professionnel l’an dernier au sein de la formation Groupama-FDJ, Lenny Martinez a déjà levé les bras à six reprises, dont cinq succès obtenus cette saison. En recrutant le grimpeur de 21 ans, la formation Bahrain Victorious souhaite monter sur le podium du Tour de France avec un coureur français.

✍️ Bienvenue @lennymrtz1!

We are pleased to announce the signing of young French talent Lenny Martinez for the next three seasons.#RideAsOne

🔗 https://t.co/TR4zOYsCLL pic.twitter.com/XDOThWAsm3

— Team Bahrain Victorious (@BHRVictorious) August 4, 2024