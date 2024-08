À 25 ans, le Franco-Britannique Simon Carr va quitter EF Education-EasyPost pour rejoindre la Cofidis en 2025.

Après les départs annoncés de Guillaume Martin et d’Axel Zingle, la Cofidis est très active sur le marché des transferts. Après Dylan Teuns, Sylvain Moniquet ou encore Damien Touzé, l’équipe nordiste vient d’officialiser l’arrivée de Simon Carr pour la saison prochaine. À 25 ans, le grimpeur britannique s’est illustré en remportant le classement général du Tour de Langkawi l’an dernier. Cette saison, il s’est imposé sur le Trofeo Calvia et sur une étape sur le Tour des Alpes.

Talentueux, consciencieux et ambitieux. Voilà les mots qui définissent notre nouvelle recrue ! C’est avec une grande fierté que nous vous annonçons l’arrivée de Simon Carr pour 2025 🤩🔥 pic.twitter.com/rPbYFUifS0 — Team Cofidis (@TeamCOFIDIS) August 6, 2024

Simon Carr :

« Le projet que Cofidis m’a présenté m’a beaucoup attiré. J’ai la sensation que la mentalité de l’équipe, avec cette envie constante de performer, se rapproche de la mienne. De plus, mes objectifs s’alignaient sur ceux de l’équipe. J’ai déjà gagné plusieurs courses chez les professionnels mais jamais en UCI World Tour. En ayant grandi près de Carcassonne, je rêve forcément de disputer le Tour de France et de viser une victoire d’étape, ce serait le but ultime ! Je me sens à l’aise dans les courses en montagne et dans les échappés. J’aime bien les chronos aussi, ce qui peut me permettre de faire de belles places dans les classements généraux. »

Cédric Vasseur, manager général de la Cofidis :

« Encore une très belle recrue pour l’équipe Cofidis ! Simon Carr c’est du solide, un coureur capable de s’imposer sur tous les terrains. Il a déjà montré de très belles choses et nous voulons l’accompagner dans son rêve de briller sur les routes du Tour de France. Simon vient renforcer une équipe 2025 qui présentera un nouveau visage et une nouvelle façon de courir. Il saura pleinement exprimer son talent, son audace et sa façon agressive d’aborder chaque course pour faire briller les couleurs Cofidis. C’est aussi un coureur qui a été formé en France par Jean-Michel Bourgoin de l’AVC Aix en Provence avec qui nous avons de bonnes relations. Enfin, grâce a ses capacités en chrono, Simon visera aussi le général des courses par étapes d’une semaine. Toute l’équipe a hâte de le voir évoluer sous ses nouvelles couleurs ! »s nouvelles couleurs ! »